Доктор Мясников предупредил о самом опасном и распространенном вирусе

Известный отечественный врач и телеведущий Александр Мясников обратил внимание на высокую угрозу, которую представляет респираторно‑синцитиальный вирус (РСВ).

© РИА Новости

По его словам, этот патоген занимает лидирующие позиции среди причин серьёзных респираторных заболеваний, передаёт РИА Новости.

Медик при этом обозначил ключевые риски, связанные с вирусом. Прежде всего, он является главной причиной бронхиолита, а также третьей по частоте причиной госпитализации из‑за воспаления лёгких и нижних дыхательных путей (после гриппа и коронавируса).

При этом вирус протекает тяжелее, представляя большую угрозу, чем грипп и COVID‑19. Кроме того, РСВ чаще приводит к необходимости реанимации и имеет высокий показатель смертности (от 7 % до 10 %).

Вирус, резюмировал Мясников, распространяется воздушно‑капельным путём, сохраняя свою активность на поверхностях до нескольких часов, что повышает риск заражения.

Несмотря на то что РСВ не вызывает масштабных эпидемий, он способен провоцировать локальные вспышки в детских коллективах и учреждениях для пожилых. Сезонный подъём заболеваемости обычно приходится на холодное время года.

Таким образом, заявление Мясникова подчёркивает необходимость повышенного внимания к профилактике РСВ‑инфекции и своевременной диагностике респираторных заболеваний.

