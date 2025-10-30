Психиатр напомнил зумерам о вещах, с которыми нельзя шутить

В России продолжают обсуждать популярный тренд среди молодежи под названием «дуркинг». Речь идет о намеренном попадании в психоневрологический диспансер, чтобы отдохнуть и провести информационный детокс. В чем опасность этого увлечения, рассказал врач-психиатр Василий Шуров, сообщает Общественная Служба Новостей.

Специалист напомнил известный эксперимент американского психолога Дэвида Розенхана, проведенный в 1970-х годах. Тогда люди имитировали психиатрическое заболевание, а потом в клинике говорили, что пошутили, и просили их отпустить. В итоге всех участников эксперимента продержали там долго и заставили их признать наличие болезни и принимать препараты.

«Есть вещи, с которыми не шутят», — подчеркнул эксперт.

Шуров назвал сомнительной идеей считать «дуркинг» хорошим способом отдохнуть и перезагрузиться.

«Год назад у них был монастыринг, теперь "дуркинг". Чего дальше ждать — тюремнинга?» — задался вопросом психиатр.

По его словам, это очень деструктивная мода среди молодых людей. Если человек считает, что у него есть какие-то проблемы с психикой, ему следует обратиться к врачу-психотерапевту, добавил эксперт. Он призвал не занимать психиатрические койки и не заниматься симулированием психиатрических болезней.

