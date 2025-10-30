В Новосибирске спасли ребенка с зеркальным сердцем

Новосибирские хирурги спасли ребенка из Воронежа со сложным пороком сердца, выполнив пять операций одновременно.

Паша появился на свет с редчайшей патологией - зеркально расположенными внутренними органами. Помимо этого у ребенка диагностировали тяжелый порок - несущие кровь к сердцу вены впадали в него в аномальных местах.

"И это лишь малая часть нарушений анатомии сердца мальчика: он родился с единой полостью предсердия вместо двух, единой полостью желудочков сердца, единым клапаном между ними, а также коарктацией аорты, стенозом аортального клапана и врожденной тяжелой легочной гипертензией", - сообщили "РГ" в Центре Мешалкина.

Врачи не смогли найти способы коррекции столь сложного многокомпонентного порока. Пашу признали неоперабельным.

Центр Мешалкина оказался единственным кардиохирургическим центром в стране, где согласились принять восьмимесячного ребенка. К процедуре Фонтена у мальчика имелись прямые противопоказания из-за высокого давления в легочной системе - оно превышало норму почти в три раза.

Новосибирские хирурги предложили родителям Паши выполнить бивентрикулярную коррекцию и попытаться добиться роста левого желудочка за счет естественной тренировки сердца после операции.

"Наш план двухжелудочковой коррекции у таких детей достаточно рискован, - признает сердечно-сосудистый хирург Юрий Кулябин. - Он уступает в безопасности операции Фонтена, а главное - не имеет запасных путей отступления на случай, если организм не справится с предложенными изменениями в послеоперационном периоде. У американцев в известной клинике Бостона такие пути есть: это система механической поддержки сердца и возможность трансплантации сердца детям. В России и то и другое для детей такого малого возраста пока недоступно".

По словам Кулябина, исход подобного вмешательства определяет только внутренний резерв самого организма. Нельзя предугадать, сможет ли маленькое сердечко адаптироваться к работе по-новому. Поэтому последнее слово всегда за родителями таких тяжелых пациентов. Родители Паши дали согласие.

Бригада сердечно-сосудистых хирургов в составе Юрия Кулябина, Алексея Архипова и Наталии Ничай воссоздала ребенку нормальную анатомию сердца, выполнив пять сложных операций за одно вмешательство.

Послеоперационный период шел хорошо. Левый желудочек сердца мальчика научился справляться с насосной функцией и увеличился в размерах.

"Однако спустя полтора месяца незрелые клапанные створки начали рваться под напором правильно организованного кровотока, и хирургам пришлось повторить пластику митрального клапана, - рассказали в Центре Мешалкина. - Затем для более надежного решения проблемы был заказан индивидуальный механический протез митрального клапана, которого маленькому пациенту пришлось ждать несколько месяцев".

Имплантация нового клапана прошла успешно. В центре отмечают, что срок непрерывной госпитализации ребенка составил семь месяцев. Все это время малыш рос под присмотром врачей. И вот Пашу наконец-то выписали домой. В хорошем самочувствии и с уверенно работающим сердцем. Да, оно навсегда останется "зеркальным". Но мальчик будет благополучно расти и уже совсем скоро догонит своих сверстников.

Кстати

С 2021 года в Центре Мешалкина прооперировано уже больше шести малышей с тяжелыми пороками сердца, имеющих прямые противопоказания к процедуре Фонтена.