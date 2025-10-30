Исследователи взяли на контроль новый коронавирус, обнаруженный в Бразилии

Специалисты Роспотребнадзора продолжают в постоянном режиме осуществлять оперативный мониторинг заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Бразильские ученые выявили у небольшого вида насекомоядных летучих мышей новый коронавирус BRZ batCoV. Образцы для исследования собирались в бразильских штатах Мараньян и Сан-Паулу. По результатам генетического анализа установлено, что BRZ batCoV относится к роду бета-коронавирусов - тому самому, к которому принадлежат возбудители COVID-19 (SARS-CoV-2), а также опасной "верблюжьей лихорадки" MERS (вирус MERS-CoV) и атипичной пневмонии (SARS-CoV). Роспотребнадзор взял эту информацию на контроль, рассказали сегодня в ведомстве.

"На данный момент доказательств того, что новый коронавирус представляет угрозу для людей, нет. Вместе с тем при анализе генома BRZ batCoV выявлен короткий участок шиповидного белка, потенциально поддающийся расщеплению ферментами в клетках человека и животных - эта особенность облегчает проникновение вирусов в клетки хозяина. Ранее подобная генетическая черта не фиксировалась у коронавирусов летучих мышей Американского континента, что позволяет предположить ее независимое возникновение в популяциях Южной Америки", - отмечают в Роспотребнадзоре.

Ведущие научно-исследовательские организации ведомства приступили к изучению BRZ batCoV.