В РФ стали меньше тратить на закупки вакцин от гриппа

Сумма контрактов по госзакупкам противогриппозных вакцин (проходят по закону 44-ФЗ) за последний год снизилась с 28,92 млрд рублей до 2,5 млрд рублей (-91%), а закупочных процедур, напротив, стало чуть больше - их число выросло с 345 до 357 (по данным на 29 октября 2025 года в сравнении с тем же периодом 2024 года). Об этом "РГ" рассказали эксперты сервиса Контур. Закупки. Почему так значительно уменьшилась сумма контрактов и что это значит для рынка, пояснил эксперт сервиса Василий Данильчик.

Речь идет о всем спектре вакцин против гриппа, которые производятся несколькими российскими фармкомпаниями: это линейка вакцины Гриппол (Гриппол, Гриппол+, Гриппол Квадривалент), а также Ультрикс, Ультрикс Квадри, Flu-M, Инфлювак, Инфлювак Тетра.

В 2024 году рынок наполнился редкими мегалотами: в выборке 2024 года есть два контракта на 14 млрд рублей и 9 млрд рублей со сроками исполнения до конца 2025 года. Именно они сделали год аномальным по суммам закупок. Отсюда и огромная средняя начальная (максимальная) цена контракта (НМЦ) в 2024 году - она составила 94,51 млн рублей за процедуру. В 2025-м таких крупных тендеров не было: средняя НМЦ снизилась до 7,99 млн рублей (-92% к 2024-му), а процедур стало немного больше.

На фоне укрупненных закупок прошлого года уровень конкуренции в 2025-м выглядит лучше. Среднее снижение цены составило 18,7% против 15,5% в 2024. Это логично: когда лотов больше, но они меньше по размеру, на торгах чаще встречаются 2-3 и более участника, и цена снижается заметнее. При этом, подчеркивают в "Контур. Закупках", речь идет только об экономике закупочных процедур - объемы закупаемых вакцин и охват населения вакцинацией сохранился на прежнем уровне. Тем более что поставки по двум крупнейшим контрактам распределились на два года.

"Для государства подобные колебания рынка - это сигнал внимательно отслеживать статистику: падение суммы закупок не означает падение охвата населения вакцинацией. Скорее, изменилась архитектура закупок: меньше редких сверхкрупных договоров, больше обычных аукционов, - пояснил "РГ" эксперт "Контур.Закупок" Василий Данильчик. - Для поставщиков фокус смещается в операционную деятельность: наличие запасов на складе, быстрая логистика важнее, чем ставка на пару гигантских тендеров. Для заказчиков дробление лотов улучшает конкурентоспособность и позволяет экономно расходовать бюджеты, хотя и требует четкого планирования поставок к осени".

Разрыв между суммой и числом процедур в 2025 году - это не про скачки спроса, а про конструкцию рынка. В 2024-м статистику "перетянули" единичные крупные тендеры. В 2025-м рынок расслоился на типовые аукционы - конкуренция выросла, экономия стала доступной, - заключил эксперт.