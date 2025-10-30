Как россиян пытаются защитить от инфарктов и инсультов

Болезни сердца и сосудов остаются главной причиной преждевременной смертности и инвалидизации в России, и один из ключевых факторов риска - повышенный уровень холестерина липопротеинов низкой плотности ("плохого" холестерина). Ученые ведущих федеральных медцентров оценили социально-экономический ущерб, обусловленный гиперхолестеринемией у россиян в работоспособном возрасте (до 65 лет). Оказалось, повышенный уровень "плохого" холестерина является прямой причиной 29% смертей от болезней системы кровообращения, а экономические потери достигают 1 трлн. рублей в год.

Как защитить граждан России от пагубного воздействия "плохого" холестерина, обсудили ведущие эксперты, кардиологи, представители Минздрава РФ, партии "Единая Россия", пациентских сообществ на конгрессе "Национальное здравоохранение" в рамках сессии "Сердце Нации 2.0". Участники дискуссии сошлись во мнении, что необходимо реализовывать комплекс мер по предупреждению последствий атеросклероза: раннее выявление, профилактику и лечение гиперхолестеринемии, в частности, за счет расширения лекарственного обеспечения пациентов в рамках Федерального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".

Масштабы проблемы

Результаты исследования показывают, что лечение дислипидемии для государства - это не затраты, а полноценная инвестиция в экономику страны. С последствиями повышенного уровня "плохого" холестерина связаны прямые затраты на оказание медицинской помощи в размере 51,4 млрд рублей и социальные затраты в размере 29 млрд рублей в год. Консервативная оценка годового ущерба ВВП составляет 209 млрд рублей, полный ущерб доходит более чем до 1 триллиона рублей.

"Гиперхолестеринемия - один из основных факторов, приводящих к атеросклерозу. Избыток холестерина откладывается на стенках сосудов, поражая коронарные артерии, сонные и позвоночные артерии, питающие мозг, а также сосуды ног. У человека развиваются ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярная недостаточность, перемежающая хромота и, как крайние проявления, - инфаркт, инсульт, гангрена и ампутация нижних конечностей. Атеросклероз - немой враг, он развивается медленно и постепенно. Соответственно, и холестерин без преувеличения можно назвать тихим убийцей", - пояснил в интервью "РГ" один из авторов исследования, руководитель лаборатории нарушений липидного обмена НМИЦ кардиологии имени Чазова, президент Национального общества по изучению атеросклероза, профессор Марат Ежов.

Снизить уровень "плохого" холестерина с помощью диеты в ряде случаев нельзя, так как большая его часть вырабатывается организмом. Но его можно снизить и контролировать с помощью лекарств. Если холестерин повышен не сильно, достаточно статинов. Если холестерина в крови много, одних статинов недостаточно. Как отметил главный кардиолог России Сергей Бойцов в рамках сессии "Сердце Нации 2.0", сейчас целевого уровня холестерина достигает не более 30% пациентов, перенесших инфаркты миокарда, у части из них это связано с недостаточными дозировками статинов, но в ряде случаев не помогут и их максимальные дозы. Сегодня в России есть лекарства, позволяющие снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности независимо от его изначального содержания. Это современные препараты, которые нужно вводить раз в месяц или даже раз в полгода. К сожалению, не каждый может их себе позволить - стоимость годового курса составляет от 220 до 400 тысяч рублей в зависимости от препарата.

Что уже сделано

За последние семь лет Минздрав России сделал много для пациентов с болезнями системы кровообращения. Запущен Федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", его результаты впечатляют. В 2018 году каждая вторая смерть в России была результатом сосудистых катастроф, а за время реализации проекта смертность от болезней системы кровообращения снизилась более, чем на 15%, достигнув исторического минимума. Инфаркты и инсульты перестали быть приговором. Были построены новые региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения, отремонтированы старые. После выписки из больницы пациентам стали доступны необходимые лекарства, чтобы сосудистая катастрофа не повторилась. И все это бесплатно!

Программа последовательно развивалась, включала в себя новые группы препаратов, новые категории пациентов, увеличивалось финансирование и продолжительность поддержки пациентов. Сейчас Программа включает в себя шесть категорий пациентов максимального сердечно-сосудистого риска и 31 лекарственный препарат, предоставляемый бесплатно.

Следующий шаг - контроль холестерина

Из упомянутого 31 препарата только два показаны для снижения уровня "плохого" холестерина, оба - статины. Но иногда статинов недостаточно. Простыми словами ситуацию можно описать так: пациент переносит сердечно-сосудистое событие (инфаркт, инсульт, плановое стентирование), лечащий врач ставит пациента под диспансерное наблюдение, выписывает необходимые лекарства. Всех целевых показателей, кроме уровня холестерина липопротеинов низкой плотности, можно достичь с помощью правильно подобранных лекарств из льготного списка. Если же пациент не достигает целевого уровня холестерина с помощью статинов и ему необходимо усиление терапии, то бесплатно получить ее он не может, только купить. Учитывая стоимость, высока вероятность, что пациенты не смогут приобрести необходимые препараты. Если пациент эти лекарства не принимает - холестериновая бляшка продолжит расти, и повторное сердечно-сосудистое событие неизбежно.

Комиссией по здравоохранению генерального совета "Единой России" было проведено исследование - опрос региональных минздравов: считают ли они необходимым включить лекарства для терапии гиперхолестеринемии в Федеральный кардиологический проект. 93% регионов заявили о полной поддержке данного направления. Регионы видят проблему, стремятся ее решить, но часто не располагают достаточным финансированием для создания собственных программ. По словам заместителя министра здравоохранения Евгения Камкина некоторые регионы, например Москва, предоставляют обсуждаемые лекарства пациентам бесплатно. Для обеспечения одинакового уровня медицинской помощи по всей стране очевидна необходимость решения вопроса на уровне властей Российской Федерации.

Председатель комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по здравоохранению Денис Проценко на конгрессе "Национальное здравоохранение" отметил, что для решения проблемы необходимо включение в программу современных препаратов для контроля гиперхолестеринемии, что потребует 1,8 млрд рублей. В опубликованном и принятом в первом чтении проекте федерального бюджета данное направление пока отсутствует. Но с учетом поддержки кардиологического, пациентского, экспертного сообществ, регионов, Минздрава РФ и "Единой России" сохраняется шанс выделения финансирования и расширения поддержки пациентов уже в следующем году.