Врачи достали из школьника силиконовый глаз

Удивительный случай произошел в Челябинске. Школьник съел силиконовый глаз, перепутав его с конфетой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

В детском хирургическом отделении городской клинической больницы №1 Челябинска проведена уникальная операция. Медики извлекли силиконовый глаз из кишечника девятилетнего пациента.

По информации пресс-службы областного минздрава, ребенок проглотил инородный предмет во время игры на телефоне. Как пояснила мама мальчика, неделей ранее они покупали шуточные мармеладные глаза, а рядом находился силиконовый аналог.

Пациент первоначально был госпитализирован в инфекционное отделение с симптомами отравления. При обследовании рентген показал признаки кишечной непроходимости, но не выявил причину недуга. Ультразвуковое исследование также дало неоднозначную картину.

© Московский Комсомолец

Как отметил заведующий детским хирургическим отделением ГКБ №1 Виктор Базалий, диагностика осложнялась тем, что ребенок не помнил о проглоченном предмете. Инородное тело находилось в организме в течение пяти дней.

Хирургическое вмешательство прошло успешно. По статистике медучреждения, детские хирурги ежегодно извлекают до 150 различных предметов из пищеварительного тракта детей. Среди них - магниты, монеты и даже зубные щетки.