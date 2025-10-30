В Якутии отмечен резкий рост заболеваемости гонконгским гриппом

В Якутии за неделю выявлено более 8 тысяч случаев заражения ОРВИ и гриппом А (H3N2), известным как «гонконгский грипп». В региональном Роспотребнадзоре сообщили, что заболеваемость выросла на 17,6%.

В Якутии отмечен резкий рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, за неделю зафиксировано более 8 тыс новых случаев заражения. Это на 17,6% больше показателей предыдущей недели, уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

При этом у больных выявляют не только ОРВИ, но и грипп А (H3N2), который в народе называют гонконгским.

Как уточнили в ведомстве, больные жалуются на ломоту в теле, выраженную слабость, головные и мышечные боли, высокую температуру, першение в горле и сухой кашель.

Симптомы держатся в течение 3-4 дней, однако без правильного лечения грипп нередко переходит в осложненную форму в виде бактериальных воспалений. Речь идет о пневмонии, синуситах — таких как гайморит и фронтит, а также о воспалениях среднего уха.