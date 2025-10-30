Кожный зуд, боль в плече и сухость во рту могут указывать на рак, диабет или патологии внутренних органов. Об опасности этих безобидных на первых взгляд симптомов предупредили врач общей практики Дин Эггитт, дерматолог Александр Годич и стоматолог Виктория Сэмпсон в беседе с изданием Daily Mail.

По словам Эгитта, боль в плечах может появляться при печеночной недостаточности, раке легких и проблемах с желчным пузырем. Врач уточнил, что дискомфорт в правом плече обычно возникает при проблемах с желчным пузырем, а в левом — при заболеваниях сердца. Также он посоветовал не игнорировать сильную ночную потливость и резкую потерю веса. По его словам, такие изменения могут указывать на рак, лимфому или туберкулез.

Сильный зуд без видимой причины Годич назвал еще одним опасным признаком. Он объяснил, что, когда организм не справляется с выведением токсинов, они скапливаются под кожей, вызывая неприятное ощущение и желание почесаться. Такое состояние, по словам дерматолога, встречается при почечной недостаточности и некоторых видах рака крови.

Обратиться к врачу также необходимо при постоянной сухости во рту. Сэмпсон заявила, что иногда она может быть симптомом диабета или аутоиммунного заболевания, но даже если это не так, недостаток слюны все равно требует внимания. Она пояснила, что слюна защищает от вредоносных бактерий не только зубы и ротовую полость, но и весь организм. По ее словам, ряд исследований подтвердил, что некоторые штаммы микроорганизмов связаны с ревматоидным артритом, болезнью Альцгеймера, инсультом, болезнями сердца и даже раком толстой кишки.

Ранее инфекционист Вера Сережина объяснила причину постоянно мерзнущих ног. По ее словам, холодные ноги могут быть симптомом гипотиреоза — состояния, при котором щитовидная железа вырабатывает слишком мало гормонов.