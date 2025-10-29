Мужчина быстро постарел в 35 лет из-за неочевидной болезни

Житель Великобритании Оливер Брэдшоу долгое время не мог понять, почему в 35 выглядит и чувствует себя на 55 лет. В беседе с Daily Mail он рассказал, что выявить неочевидную причину быстрого старения помог простой анализ крови на дефицит гормонов.

© РИА Новости

Мужчина рассказал, что за считанные месяцы постарел и превратился в пожилого человека. Он набрал лишний вес, полысел, стал быстро уставать, забывал элементарные вещи и впал в глубокую депрессию. Врачи, к которым он обращался, не находили заболеваний, но, видя его состояние, подозревали красную волчанку, деменцию и даже патологии мозга. Но ни один из этих диагнозов не подтвердился.

Единственной зацепкой Оливера было то, что все симптомы начались после сотрясения мозга, которое он получил в 32 года. Однако врачи уверяли, что травма не оставила после себя последствий и его мозг в полном порядке. По словам Брэдшоу, правду удалось узнать случайно: он наткнулся на статью в интернете о посттравматическом гипопитуитаризме и понял, что его симптомы полностью подходят под описание этой болезни.

Мужчина рассказал, что опасения подтвердил обычный анализ крови, сделанный в частной лаборатории. По его словам, результаты показали дефицит гормонов, в том числе тестостерона. После этого Брэдшоу назначили гормональную заместительную терапию, и вскоре он стал чувствовать себя намного лучше.

«Если бы я не увидел ту статью, не думаю, что был бы жив», — добавил Оливер.

Ранее 38-летняя Рэйчел МакКормак рассказала, что единственным симптомом запущенного рака молочной железы была боль в спине. Она призналась, что не обращала на нее внимание, считая ее последствием работы акушеркой.