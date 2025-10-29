В ЯНАО стабилизировали ситуацию с ВИЧ

Для контроля над распространением болезни было проведено массовое тестирование населения. В общей сложности обследование охватило 6,5 тысяч жителей района.

© РИА Новости

По итогам проведенного скрининга было выявлено девять новых случаев инфицирования. Все новые пациенты взяты на диспансерный учет, также были установлены и проверены их контактные лица.

В настоящее время в муниципалитете продолжают работать специальные мобильные медицинские бригады. Они обследуют как местных жителей, так и вахтовых рабочих, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса. Параллельно власти усиливают информирование населения о мерах профилактики и необходимости регулярного скрининга.

Глава Роспотребнадзора ЯНАО Людмила Нечепуренко в комментарии «Север-Прессу» охарактеризовала ситуацию как напряженную. Она указала на высокие показатели заболеваемости и пораженности населения в районе.

Ранее как сон влияет на вес и почему отдых не стоит недооценивать на пути к похудению.