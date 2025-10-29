Главный невролог УрФО назвал регион-лидера по смертности от инсультов

В Свердловской области фиксируется повышенный уровень смертности от инсультов, превышающий средние показатели по Уральскому федеральному округу. Данные за последние девять месяцев указывают на более тяжелую ситуацию в регионе по сравнению с общеокружной.

© РИА Новости

Эту информацию в ходе пресс-конференции озвучил главный уральский невролог Андрей Алашеев. По его словам, смертность от геморрагического инсульта в регионе достигла 38,2%, в то время как окружной показатель составляет 35%. При этом он отметил, что в прошлом году ситуация была еще более серьезной. Аналогичная тенденция наблюдается и по ишемическому инсульту: 13,5% в Свердловской области против 12,4% в целом по УрФО.

Специалист подчеркнул, что ключевым фактором успеха лечения является своевременное обращение за медицинской помощью. В УрФО в целом только четверть пациентов (25%) успевают поступить в стационар в пределах первых 4,5 часов, известных как «золотой час», когда терапия наиболее эффективна.

В Свердловской области этот показатель выглядит несколько лучше. По данным Алашеева, доля пациентов, доставленных в больницу в «золотой час», выросла с 35% в 2024 году до 39% в текущем году.

Главный невролог УрФО вновь акцентировал внимание на том, что быстрая реакция и немедленный вызов скорой помощи напрямую влияют на исход заболевания. Согласно статистике, 20% пациентов, перенесших инсульт, получают инвалидность с серьезными последствиями.

