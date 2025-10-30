Врачи спасли 17-летнего парня, перенесшего тяжелый инсульт

Врачи Самарской областной клинической больницы им. Середавина вернули к жизни 17-летнего подростка, перенесшего ишемический инсульт, вызванный тромбозом базилярной артерии. Данное состояние относится к числу самых опасных, поскольку происходит блокировка кровеносного сосуда, снабжающего кровью ствол головного мозга. Вероятность летального исхода при этом может достигать 99%.

Состояние поступившего пациента оценивалось как крайне тяжелое. Оперативная группа Регионального сосудистого центра незамедлительно провела тромболитическую терапию, после чего была выполнена механическая тромбоэкстракция, что позволило полностью восстановить кровоснабжение жизненно важной области мозга.

После интенсивного курса лечения пациент прошел два курса медицинской реабилитации: сначала раннюю - в палате интенсивной терапии и первичном сосудистом отделении, а затем в отделении медреабилитации № 2 областной больницы.

Подросток был выписан из больницы с незначительными остаточными неврологическими симптомами: он способен ходить, говорить и самостоятельно себя обслуживать. Ему рекомендован третий этап реабилитации по месту жительства. В настоящее время юноша вернулся к обычной жизни: учится, встречается с друзьями и строит планы на будущее.

Этот случай – очередное подтверждение крайней важности четкой и оперативной организации медицинской помощи при сосудистых заболеваниях. Своевременное обращение за помощью, слаженная работа команды медиков, наличие необходимых технических ресурсов, современные методы реперфузии дают шанс на спасение.

При инсульте первые 4,5 часа с момента появления симптомов – это «золотое окно», когда существует возможность полностью восстановить кровоток и предотвратить тяжелые последствия, напоминают в Минздраве Самарский области.

