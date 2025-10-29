В России выявили свыше 460 нарушений в сфере здравоохранения

Краевая прокуратура провела комплексную проверку здравоохранения Камчатки. В этом году прокуроры выявили более 460 нарушений в самой социальной сфере нашей жизни - медицине.

© РИА Новости

Надзорное ведомство внесло 250 актов прокурорского реагирования, к административной и дисциплинарной ответственности привлечено 73 человека. Следственные органы по результатам проверок возбудили два уголовных дела.

«‎Для устранения вскрытых надзорным ведомством недостатков органы власти привлекли в сферу здравоохранения дополнительные бюджетные средства в объеме 125 миллионов рублей, закупили 19 единиц медицинского оборудования, обеспечили около четырех тысяч жителей региона льготными медикаментами», — говорится в сообщении Камчатской краевой прокуратуры.

На сегодня в камчатском здравоохранении наиболее актуальными остаются вопросы закупки жизненно-важных медикаментов для льготников, не решена проблема укомплектования медицинских кадров и ремонта учреждений здравоохранения.

К слову, полуостров недавно сотряс очередной скандал в белохалатном ведомстве. Проверка обнаружила, что в Камчатском краевом онкологическом диспансере 167 человек заразились гепатитом. По этому поводу возбуждено и расследуется уголовное дело. Министр здравоохранения региона, ушел в отставку.