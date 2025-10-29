Эксперты оценили закон КНР относительно медицинских блогеров

В Китае вступил в силу закон, требующий от блогеров иметь официальную квалификацию в областях медицины, юриспруденции, образования или финансов, если они хотят создавать контент на одну из этих тем. Об этом пишет издание Morocco World News со ссылкой на сообщение администрации киберпространства Китая (CAC). Закон вступил в силу 25 октября.

Это значит, что теперь лица, дающие советы в указанных областях в сети, обязаны предоставить подтверждение своей компетентности - диплом, профессиональную лицензию или сертификат. За соблюдением правила будут следить сами платформы - Douyin, Bilibili и Weibo. Обязательными станут указания на исследования, по которым делаются рекомендации. Цель инициативы - борьба с дезинформацией в сети и защита пользователей от вредных советов. Тем более, когда они касаются нашего с вами здоровья.

Григорий Ройтберг, президент АО "Медицина", академик РАН:

— Решение Китая ограничить обсуждение медицины, права и финансов лицами без профильного образования на первый взгляд кажется цензурой. Но если отбросить политические интерпретации, в медицинской части это шаг здравый.

История знает немало примеров успешного регулирования профессиональной компетенции. В Средневековой Европе лечить могли лишь выпускники университетов Салерно и Парижа - это защищало людей от шарлатанов. Екатерина II ввела в России аттестацию лекарей через Медицинскую коллегию, а "врачебные управы" XIX века следили, чтобы к больным не допускались самозванцы.

Интернет лишь вернул старую проблему в новом обличье: советы безответственных "экспертов" стали вирусными. Показательно, что даже в открытых проектах вроде Википедии уже появились профессиональные фильтры - так, в медицинском разделе (WikiProject Medicine) действуют внутренние правила, фактически ограничивающие правки "непроверенных" участников и допускающие изменения только после проверки специалистами. Это говорит о том, что и в цифровой среде общество интуитивно возвращается к идее профессиональной ответственности.

Требование подтверждать квалификацию - не ограничение свободы слова, а элемент профессиональной этики. Там, где знания подкреплены ответственностью, доверие к медицине всегда только возрастает. Сегодня, когда технологии позволяют собирать и анализировать огромные массивы медицинских данных - будь то пациент или искусственный интеллект вроде ChatGPT - важно, чтобы интерпретацию такой информации осуществлял врач. Это накладывает на него особые требования к подготовке, к точности суждений и к владению новыми инструментами. Это путь, который специалист и технологии должны проходить вместе, сохраняя главное - ответственность перед пациентом и его здоровьем.

Елена Петряйкина, директор Российской детской клинической больницы, профессор:

— Полностью поддерживаю данные законодательные инициативы. Они никак не ограничивая свободу слова, мнений и возможности дискуссий, обеспечат понимание читателей, что представленная информация дана специалистом с соответствующим образованием и компетенциями, в том числе ответственностью. Ее можно принять к сведению без рисков стать жертвой некомпетентной рекомендации.

Публикация проверенной информации только от специалистов-экспертов будет способствовать распространению и популяризации обоснованных с точки зрения доказательной медицины фактов. Это чрезвычайно важно, например, и в моей специальности - детской эндокринологии. Ведь распространение среди родителей, законных представителей пациентов до 18 лет, бездоказательных и дискутабельных материалов и методик может привести к инвалидизации и смертности. И, как это ни горько осознавать, иногда приводит. И не только в эндокринологии. Мне представляется, что это касается всех направлений медицины. Путь, избранный китайскими законодателями, заслуживает поддержки и распространения.