Препараты для снижения веса в РФ бьют рекорды продаж

Россияне стали активно скупать аналоги препарата «Оземпик». Продажи выросли почти в три раза. Как выяснили «Известия», с начала года россияне купили почти 3,5 миллиона упаковок на сумму более 20 миллиардов рублей.

Повышенный спрос связывают с появлением на рынке недорогих отечественных дженериков и интересом к средствам для снижения веса.

Эксперты отмечают — принимать такие препараты нужно только по назначению врача. Лекарство изначально было разработано для лечения сахарного диабета II типа. Однако в последние годы оно также стало использоваться для похудения. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост рынка. К 2035 году его мировой объем может достичь 150 миллиардов долларов.

