Мужчине, потерявшему лицо в аварии, распечатали новое

75-летний житель Великобритании Дэйв Ричардс, потерявший половину лица из-за аварии, рассказал, как получил распечатанный на 3D-принтере протез и сделал неожиданное открытие. Историю мужчины опубликовало издание Daily Mail.

Ричардс рассказал, что в 2021 году на него наехал пьяный водитель. Британец получил множественные травмы, сильно обгорел и лишился глаза. По его словам, ткани на лице было невозможно восстановить, и врачи просто закрыли раны лоскутом кожи с другой части тела.

Ричардс утверждает, что ему понадобилось много усилий и времени, чтобы начать выходить на улицу с новой внешностью. Он искал разные способы исправить внешность, врачи предложили распечатать на 3D-принтере протез, который сможет повторить форму лица, сымитировать цвет волос, глаз и кожи. Кроме того, мужчине предложили установить шейные шины для смягчения рубцовой ткани.

«Поносив шейный корсет всего неделю, я был поражен. Он определенно помог, потому что оказал давление на линию рубца, смягчил ткани и облегчил ношение лицевого протеза», — рассказал британец.

Старший научный сотрудник по реконструктивной хирургии Эми Дэйви также рассказала, что лицевой протез сможет адаптироваться к движению человека. Кроме того, используемые для его изготовления пластиковые смолы полностью безопасны. Они могут долго контактировать с кожей, не вызывая никаких осложнений.

Ранее чирлидерша и футболистка Амеди Дьюи рассказала, что ей понадобилось семь лет и 37 операций на лице, чтобы снова научиться есть нормальную пищу. По ее словам, когда ей было 18 лет, отчим намеренно выстрелил ей в лицо.