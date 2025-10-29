Американец прожил девять месяцев с трансплантированной свиной почкой

Житель американского Нью-Гэмпшира Тим Эндрюс прожил с трансплантированной ему генетически модифицированной свиной почкой почти девять месяцев, установив рекорд. Однако орган пришлось удалить из-за постепенно развивавшейся недостаточности.

По данным издания Wired, Эндрюс более двух лет был вынужден проходить процедуры почечного диализа из-за болезни почек. Свиную почку ему пересадили 25 января. Из-за редкой группы крови мужчине не смогли своевременно найти донора-человека.

Новая почка выполняла свои функции почти девять месяцев. Врачам удалось побороть отторжение органа организмом Эндрюса, но 23 октября ее пришлось удалить.

Американец вернулся к диализу. Его вновь внесли в список ожидания для пересадки.

В биотехнологической компании eGenesis считают эту пересадку успехом, а в больнице Massachusetts General Hospital намерены провести еще одну трансплантацию свиной почки человеку до конца года.

