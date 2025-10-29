Врач ответил, как часто инсульт настигает людей трудоспособного возраста

Более половины инсультов случаются в трудоспособном возрасте, при этом только 20% выживших после удара могут вернуться к прежней работе. Об этом сообщила ТАСС кандидат медицинских наук, ассистент кафедры неврологии Пироговского Университета Инна Филатова.

"Несмотря на прогресс в медицине, цереброваскулярные заболевания остаются ведущей причиной инвалидизации и смертности в мире. Более половины инсультов происходят в трудоспособном возрасте, и лишь около 20% выживших могут вернуться к прежней работе. При этом до 80% инсультов можно предотвратить. Работа по профилактике - это зона ответственности как врача, так и пациента", - сказала она.

В молодом возрасте причины инсульта часто отличаются от таковых у пожилых. Так, расслоение стенки артерии, провоцируемое травмами шеи, резкими движениями и физическими нагрузками является наиболее частой причиной. Кроме того, причинами могут стать патология клапанов сердца и аутоиммунное заболевание, вызывающее тромбозы. Эта причина наиболее характерна для женщин.

Врач уточнила, что среди факторов риска можно выделить артериальную гипертонию, курение, отказ от которого снижает вероятность инсульта на 50%, мерцательную аритмию и другие сердечные патологии, сахарный диабет, дислипидемию, ожирение, гиподинамию и алкоголь.

Эксперт рассказала, для быстрого распознавания инсульта используется мнемоническое правило "удар". Где "у" обозначает то, что пострадавший не может симметрично улыбнуться, уголок рта с одной стороны опущен; "д" - это движение, при поднятии обеих рук одна опускается; "а" означает артикуляцию, у пострадавшего присутствует внезапное нарушение речи и спутанность сознания; "р" - это решение, при обнаружении хотя бы одного симптома необходимо немедленно вызвать скорую помощь.

"Своевременная медицинская помощь спасает жизнь и значительно повышает шансы на успешное восстановление", - подчеркнула Филатова.

Об инсульте

По ее словам, начинать профилактику необходимо уже сегодня, с малых, но последовательных шагов: контроля артериального давления, отказа от вредных привычек, коррекции диеты и увеличения физической активности. Осведомленность о симптомах и незамедлительные действия при их появлении спасают жизни. А современные подходы к реабилитации дают шанс на максимально возможное возвращение к полноценной жизни.

С 27 октября по 2 ноября 2025 года Министерство здравоохранения Российской Федерации объявило Неделей борьбы с инсультом в честь Всемирного дня борьбы с инсультом, отмечающегося ежегодно 29 октября.

Инсульт - это острое нарушение мозгового кровообращения, приводящее к повреждению ткани головного мозга и проявляющееся внезапной очаговой неврологической симптоматикой (двигательные, речевые, чувствительные, координаторные, зрительные нарушения).

Инсульты делятся на два основных типа: ишемический, вызванный закупоркой артерии тромбом или эмболом, и геморрагический, вызванный разрывом сосуда и кровоизлиянием в мозг.