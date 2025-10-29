Могут ли вызвать эпидемию обезьяны, сбежавшие в США

В США из грузовика, попавшего в ДТП, сбежали макаки, зараженные герпесом, гепатитом C и коронавирусом. Животных перевозили из Тулейнского университета. Они агрессивно настроены по отношению к людям, поэтому при контакте с ними требуются специальные меры защиты. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, могут ли обезьяны заразить вирусами и спровоцировать новую эпидемию.

Как рассказала инфекционист Елена Мескина, все зависит от того, какими вирусами были заражены обезьяны. Дело в том, что люди и обезьяны относятся к одному отряду млекопитающих и имеют схожие черты поведения, но видовые особенности вирусов, которыми они могут заразиться, серьезно отличаются.

«Вирусы, которые свойственны обезьянам, не будут жизнеспособны в организме человека. Поэтому риск их передачи от обезьяны к человеку минимален. Но если особи сбежали из лаборатории, где их искусственным путем заразили человеческими видами вирусов, то тогда они могли бы передаваться от животного к человеку через различные повреждения кожи или укусы», — сообщила специалист.

Воздушно-капельным путем такие инфекции не передаются, уточнила эксперт.

Среди тех видов вирусов, которыми оказались заражены сбежавшие макаки, наибольшую опасность представляет гепатит C, отметила Мескина.

«От коронавирусной инфекции уже придуманы вакцины и эффективные методы лечения, а герпес есть у большинства людей, и он не представляет серьезной опасности для организма. А вот гепатит C может привести к тяжелым осложнениям, вплоть до печеночной недостаточности, цирроза или рака. К тому же осложняет ситуацию то, что антитела к вирусу сложно выявить сразу», — пояснила врач.

При этом инфекционист уверена, что вероятность эпидемии исключена, так как эти вирусы редко передаются особям разного вида.

«У вирусов существует видовой барьер, они приспособлены под конкретный вид, поэтому не смогут свободно передаваться от обезьяны к человеку, и наоборот. Поэтому возможность эпидемии практически нулевая», — добавила специалист.

