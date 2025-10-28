Камчатский губернатор назвал число зараженных гепатитом в онкодиспансере

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов на своей "Большой пресс-конференции" сообщил об итогах расследования громкого дела о вспышке гепатита в региональном онкодиспансере в 2024 году.

© РИА Новости

Глава региона объявил, сославшись на региональный минздрав, что всего в медучреждении заразились инфекцией 167 человек. Цифра эта предварительная.

«Точная итоговая цифра будет известна после окончания расследования Роспотребнадзора», — напомнил Владимир Солодов.

По его словам, руководство краевого минздрава и онкодиспансера запоздало отреагировали на ЧП. Но затем "выводы были сделаны и приняты все меры по предотвращению повторения такого типа заражения".

«Основная линия, которая прослеживается, - это заражение через контейнер для дезинфекционной жидкости и использование многократных шприцев - не для инъекций, а именно для внесения дезинфекционной жидкости», — уточнил Владимир Солодов.

Напомним, что в декабре 2024 года городской суд Петропавловска-Камчатского признал онкодиспансер виновным в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (часть 1 статьи 6.3 КоАП РФ). Были выявлены нарушения стерилизации, использования расходных материалов и процедур при компьютерной томографии с внутривенным введением контраста. Работа кабинета КТ была приостановлена на 30 суток.

Вирусные гепатиты В и С изначально были подтверждены почти у 50 пациентов онкодиспансера. Распространение инфекции было длительным, с 2023 года. СК расследовал уголовное дело по статье "Халатность". Было и внутреннее расследование.