Врачи обнаружили в кишечнике трехлетнего ребенка 25 камней

В Ессентуках Ставропольского края трехлетнего мальчика доставили в больницу с жалобами на вздутие живота. В пресс-службе Минздрава региона сообщили, что при обследовании выяснилось - малыш наглотался камней.

Рентген показал, что в кишечнике малыша находятся 25 инородных предметов. При этом, родители не видели, как ребенок глотает камни и не смогли объяснить случившееся.

"Врачи детского хирургического отделения назначили пациенту очистительную и противовоспалительную терапию и наблюдали за его состоянием в течение пяти дней. Благодаря лечению камни вышли естественным путем, и состояние ребенка улучшилось", - отметили в пресс-службе министерства здравоохранения Ставрополья.

Хирургического вмешательства удалось избежать, а последствий для здоровья малыша не будет. В ведомстве напомнили, что ели ребенок проглотил предметы, стоит сразу обращаться за помощью к медикам.