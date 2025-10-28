Московские врачи спасли младенца, упавшего с пеленального столика
Московские нейрохирурги провели операцию на черепе 11-месячного ребенка, упавшего с пеленального столика. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
«В Морозовскую больницу попал 11-месячный ребенок, который упал с пеленального стола и сильно ударился головой. Мама заметила, что у ребенка началась рвота и появился отек на голове, поэтому они срочно обратились за помощью», – говорится в сообщении.
Как отмечается, врачи обнаружили у ребенка серьезные травмы: перелом правой теменной кости и гематомы. Хирургам пришлось провести операцию по восстановлению костных фрагментов.
«Операция прошла успешно, и мы смогли помочь ребенку. После операции малыш чувствовал себя хорошо, и уже на пятый день его выписали домой. Мы рады, что все закончилось благополучно», – сообщили в больнице.