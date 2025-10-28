Врачи спасли младенца, упавшего с пеленального столика

Московские нейрохирурги провели операцию на черепе 11-месячного ребенка, упавшего с пеленального столика. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

«В Морозовскую больницу попал 11-месячный ребенок, который упал с пеленального стола и сильно ударился головой. Мама заметила, что у ребенка началась рвота и появился отек на голове, поэтому они срочно обратились за помощью», – говорится в сообщении.

Как отмечается, врачи обнаружили у ребенка серьезные травмы: перелом правой теменной кости и гематомы. Хирургам пришлось провести операцию по восстановлению костных фрагментов.