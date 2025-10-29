Врачи спасли пациента, который неделю игнорировал признаки инсульта

Свердловские врачи смогли спасти жизнь 56-летнему пациенту, неделю игнорировавшему признаки инсульта. Они проявлялись периодически, а потому мужчина не обращался за медпомощью.

Житель Байкаловского района вахтами работал в Екатеринбурге, и, хотя перед каждой сменой его осматривал медик, о тревожных проявления болезни он ему не сообщал. А все потому, что проявления были временными: мужчина периодами терял речь или слух, но потом все возвращалось в норму.

"Причиной стал тромб, который то пропускал порцию крови к головному мозгу, то снова перекрывал сосуд", - пояснили в минздраве области.

Даже когда рука полностью на несколько часов утратила возможность двигаться, мужчину это не подвигло обратиться к докторам. Зато насторожило его коллег, которые и вызвали "скорую".

В Городской клинической больнице № 40 пациенту сделали УЗИ сосудов головного мозга и КТ-ангиографию.

"Был выявлен тромбоз и полное закрытие сосуда в труднодоступной области головного мозга. В такой ситуации летальный исход был более чем реален", - говорят врачи.

Мужчину прооперировали, удалили сгусток крови и поставили стент, который будет расширять стенки сосуда и не давать им захлопнуться.