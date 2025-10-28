Женщина рассказала о появившемся накануне свадьбы неочевидном симптоме рака

31-летняя жительница Великобритании Шеннон Фрост рассказала о неочевидном первом симптоме рака крови. Ее историю опубликовало Daily Mirror.

Женщина вспоминает, что была занята подготовкой к свадьбе, когда почувствовала боль и онемение в плече. Поначалу невеста не придала значения появившемуся симптому.

«Я делала своими руками много всего к свадьбе и до трех утра работала с канцелярским ножом. У меня болело плечо, но я списала это на то, что я сильно сутулилась», — отметила Фрост.

Когда боль усилилась, девушка обратилась к врачу. Доктор предположила, что причиной боли был тромб, однако спустя несколько часов после приема она позвонила Фрост и попросила ее снова прийти в больницу.

«Я вернулась, а меня уже ждали у двери, и врач сказала: "Вся ваша грудная клетка — опухоль, нам нужно госпитализировать вас прямо сейчас"», — добавила британка.

Фрост отметила, что последующие анализы выявили у нее неходжкинскую лимфому — вид рака, распространяющийся в лимфатической системе. Заболевание спровоцировало рост опухоли, размер которой составил 12 сантиметров. Девушка добавила, что после шести курсов химиотерапии она вышла в ремиссию.

Ранее сообщалось о 20-летней невесте из Белоруссии, которая сделала татуировку накануне свадьбы и не дожила до торжества. Сразу после процедуры у девушки поднялась температура, а спустя двое суток она потеряла сознание и оказалась в больнице.