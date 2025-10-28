Бесплатное дорогостоящее исследование беременных: какие риски оно снизит

Будущим мамам во время наблюдения в женской консультации будут проводить скрининговые исследования, чтобы понять риски возникновения тяжелых патологий у будущего ребенка. Дорогостоящее тестирование Минздрав РФ предложил включить в порядок оказания помощи по профилю "Акушерство и гинекология", это означает, что для женщин он будет бесплатным. Это следует из проекта приказа министерства с поправками в действующий документ, который был принят в 2020 году.

Минздрав предлагает довольно много изменений, которые должны улучшить медицинскую помощь беременным и роженицам, а также пациенткам всех возрастов.

Одно из важных решений - проведение неинвазивного пренатального тестирования, при котором определяется внеклеточная ДНК плода по крови матери. Таким образом можно обнаружить, есть ли у будущего ребенка хромосомные аномалии, способные привести к тяжелым недугам.

Зачем нужен этот тест? Не опасен ли он для женщины и будущего ребенка? На эти вопросы "РГ" ответила врач акушер-гинеколог, руководитель комитета по женскому здоровью Союза "Здоровье здоровых" Мария Коновалова.

«На протяжении нескольких десятилетий в нашей стране стандартом диагностики считался биохимический пренатальный скрининг, который рассчитывал риск трех хромосомных аномалий плода - синдромы Дауна, Эдвардса, Патау, которые приводили к тяжелым патологиям у ребенка. Расчет рисков осуществлялся специальной математической программой - оценивались определенные белки беременности в крови матери (концентрация бета-субъединиц хорионического гонадотропина человека, РАРР - А белок), а также другие параметры риска (раса, возраст, курение, визуализация носовой косточки плода и др.)», — пояснила Мария Коновалова.

Такое тестирование не было очень точным, и во многих "пограничных" случаях беременным предлагали пройти более серьезное обследование с забором клеток плода. А это создавало дополнительные риски для здоровья и женщины, и ее ребенка.

«Достаточно часто ложноположительные результаты были причиной дополнительного инвазивного исследования с забором клеток плода из околоплодной жидкости через прокол плодного пузыря. Это достаточно стрессовая процедура для беременной женщины», — отмечает доктор Коновалова.

Понятно, что специалисты работали над возможностями диагностики, добиваясь, чтобы анализ был точным и при этом малорискованным и не травматичным.

«Неинвазивный пренатальный скрининг в последнее десятилетие набирал популярность. Десять лет назад анализ крови беременной женщины отправлялся в зарубежные лаборатории и результат приходилось ждать более месяца. Затем российские лаборатории смогли предоставить возможность более быстрой диагностики. Но стоимость исследования в 20 тысяч рублей была недоступна большей части населения. Преимущества неинвазивной диагностики очевидны: это высокая степень достоверности результата и возможность определения, кроме стандартных хромосомных аномалий, дефектов половых хромосом, дефектов отдельных генов. Замечательно, что теперь неинвазивный пренатальный скрининг будет включен в перечень бесплатного обследования на генетическую патологию», — заключила доктор Коновалова.

