В России обновили порядок диспансерного наблюдения беременных

В России изменился порядок диспансерного наблюдения беременных. Теперь им придется проходить дополнительную диагностику

Мнздрав РФ изменил порядок диспансерного наблюдения беременных. Теперь женщин в положении должны ставить на учет в течение 4 дней при обращении на 4-7 неделе и до 7 дней на более поздних сроках.

Кроме того, в течение 14 дней женщина должна пройти полное обследование. Если ранее беременные проходили два скрининга, теперь появился третий – на 34-36 неделях. Обследование должно выявить поздние патологии при их наличии.

Также после родов за женщиной будут наблюдать в условиях домашнего патронажа. Обязательное условие - психологическая поддержка.

Если после двух сеансов у женщины не будут выявлены психологические проблемы, консультации прекратятся. В противном случае пациентку направят на терапию по полису ОМС.

Изменились также функции женских консультаций. С вступлением в силу новых правил в их функции включат профилактику, диспансеризацию и консультирование семей.

