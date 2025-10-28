Психиатры зафиксировали крайне редкий случай менструального психоза

Японские исследователи зафиксировали случай, когда у подростка проявлялись психотические симптомы только перед менструацией и исчезали после нее. Этот редкий феномен, известный как менструальный психоз, был описан в отчете в журнале Psychiatry and Clinical Neurosciences Reports.

Исследования показали, что препарат, используемый для лечения судорог и биполярного расстройства, оказался эффективным, когда традиционные антипсихотические средства не принесли результатов.

Редкий клинический случай

Менструальный психоз характеризуется внезапным возникновением психотических симптомов, бреда и галлюцинаций, у обычно психически здорового человека, совпадающих с менструальным циклом. Этот редкий синдром отличается от предменструального синдрома (ПМС) и предменструального дисфорического расстройства, которые связаны лишь с изменениями настроения. Менструальный психоз в мировой медицинской практике известен в менее чем 100 случаях.

Отчет, подготовленный профессорами Эми Нисимурой и Ясуаки Мохри из Токийского университета, основан на случае 17-летней японки, которая обратилась за помощью после двух лет психоэмоциональных проблем. Симптомы включали тревогу, ощущение слежки и слуховые галлюцинации. Она сообщила об ощущении, будто её мысли «просачиваются» во время телефонных звонков. У нее также возникали слуховые галлюцинации, и она считала, что ее мысли передаются другим. Девушка сообщала, что «взгляды и голоса проникают в ее голову», а записи в дневнике свидетельствовали о дезорганизации мышления.

Первоначально ей был поставлен диагноз «шизофрения», но лечение с использованием антипсихотических препаратов не дало результатов.

Возможные причины менструального психоза

После госпитализации врачи заметили закономерность: симптомы обострялись перед менструацией и полностью исчезали через несколько дней после ее начала. Повторяющиеся циклические эпизоды побудили врачей изменить диагноз и начать лечение противосудорожным средством, используемым при биполярном расстройстве. После начала этого лечения психотические симптомы исчезли, и при последующих визитах они не возвращались.

Исследования показывают, что менструальный психоз может быть связан с резким падением уровня эстрогена, который влияет на химические процессы в мозге, включая уровень дофамина. Низкий уровень эстрогена может способствовать чрезмерной активности дофамина, что, в теории, может вызывать психоз. Однако колебания эстрогена, вероятно, не являются единственным фактором. Отмечается, что выбранное лечение может действовать, стабилизируя нейронную возбудимость через регуляцию нейромедиаторов в мозге.

Важно подчеркнуть, что результаты, полученные для одной пациентки, не могут быть обобщены на более широкую популяцию, так как положительный эффект может быть связан с ее индивидуальными биологическими особенностями. Однако подобные описания случаев играют важную роль в медицинской науке, особенно в случае редких заболеваний.