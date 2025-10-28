Как лечить депрессию: руководство и советы врачей

Депрессия - не плохое настроение, а психическое расстройство. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), депрессией страдают более 280 миллионов человек по всему миру. В России, по последним опросам, около половины населения сталкивается с симптомами депрессии.

© Российская Газета

«Депрессия в массовом сознании до сих пор часто воспринимается как плохое настроение, лень, временный упадок сил. Потому и рекомендации иногда звучат так: отдохни, развейся, возьми себя в руки или даже просто - не расстраивайся. Инструкция, которую человек в тяжелой депрессии просто не может выполнить. Это медицинское состояние, и для того, чтобы с ним справиться, не всегда достаточно силы воли или даже поддержки близких, хотя она очень важна», — рассказал "РГ" Михаил Прынков, психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии.

По его словам, депрессия требует комплексного подхода, включающего медикаментозную терапию, психотерапию и изменение образа жизни. Только в сочетании эти меры дают устойчивый эффект и помогают справиться с заболеванием.

Симптомы и признаки депрессии

Депрессия - это не просто грусть или временная апатия. Согласно Международной классификации болезней, депрессивный эпизод диагностируется при наличии симптомов в течение как минимум двух недель. К основным признакам депрессии относятся:

подавленное настроение большую часть дня;

выраженное снижение интереса или удовольствия от большинства видов деятельности;

быстрая утомляемость.

В дополнительные симптомы депрессии входят:

чувство вины или заниженной самооценки;

нарушения сна (бессонница или гиперсомния);

изменения аппетита;

мысли о смерти или самоубийстве;

замедленное мышление, речь или движения тела или наоборот, повышенное возбуждение и быстрая речь;

проблемы с мышлением, концентрацией, принятием решений и запоминанием.

Архангельский психиатр-нарколог Вероника Смирнова отмечает:

«Чаще всего при депрессии встречается отрицание диагноза. И до последнего человек не признает того, что у него есть депрессия. До сих пор идет стигматизация психиатрических расстройств, и люди болезненно воспринимают, что у них могут быть эмоциональные нарушения и заболевания».

Как показывают опросы, 22% россиян, испытывающих признаки депрессии, никогда не обращались за профессиональной помощью. Причины разные - от страха перед диагнозом до отсутствия доверия к врачам и надежды "переждать". В результате болезнь может затянуться на месяцы или годы, перерасти в хроническую форму и значительно ухудшить качество жизни.

Психолог Михаил Прынков отметил:

«По свежим данным ВОЗ, вероятность столкнуться с депрессией в течение жизни оценивается в 10-15% - это довольно высокий уровень риска. В развитых странах депрессия является одной из основных причин утраты работоспособности, то есть это еще и экономический риск. Добавим сюда сочетание с другими факторами: депрессия усугубляет течение прочих болезней, может оказывать негативное влияние на отношения в семье, является одним из ключевых факторов суицидального риска - в общем, не стоит ждать, что она пройдет сама собой».

Проверить у себя симптомы депрессии можно с помощью двух тестов, которые применяют психиатры:

Почему возникает депрессия

Почему возникает депрессия: от нейрохимии до образа жизни

Современная медицина рассматривает депрессию, как расстройство, с несколькими причинами. Среди ключевых биологических причин депрессии - нарушения в работе нейромедиаторных систем дофамина и норадреналина. Эти вещества участвуют в регуляции настроения, сна, аппетита и реакции на стресс. Нарушение их баланса может привести к появлению типичных депрессивных симптомов. Наследственная предрасположенность также играет значительную роль: если у близких родственников были эпизоды депрессии, вероятность заболеть выше.

На развитие депрессии также существенно влияет хронический стресс. Постоянное напряжение, перегрузка на работе, бытовые проблемы или эмоциональное выгорание могут вызвать длительное повышение уровня кортизола, что нарушает работу гиппокампа и других отделов мозга, отвечающих за эмоциональную регуляцию. Усталость, отсутствие восстановления, нарушенный режим сна - все это снижает устойчивость к психоэмоциональным перегрузкам и увеличивает риск депрессии.

Среди факторов риска депрессии - не только биология, но и социальные, психологические компоненты. Образ жизни важен - малоподвижность, дефицит сна, одиночество, употребление психоактивных веществ усиливают уязвимость. Кроме того, психические травмы в детстве (насилие, пренебрежение, утрата) многократно повышают риск развития депрессии во взрослом возрасте.

Лечение депрессии: почему важен комплексный подход и врачебное сопровождение

Сегодня специалисты сходятся во мнении: наиболее эффективное лечение депрессии достигается при использовании комплексного подхода, включающего медикаментозную терапию, психотерапию и изменение образа жизни.

Самолечение при депрессии не рекомендуется. Подбор антидепрессантов требует точной диагностики, учета сопутствующих заболеваний, противопоказаний и возможных взаимодействий с другими препаратами.

К тому же депрессия может сопровождаться другими заболеваниями, например, тревожным расстройством. Согласно опросам, у трети россиян есть тревожно-депрессивное расстройство, что требует особого подхода к диагностике и лечению.

По данным опросов, около 20% взрослых россиян принимают антидепрессанты. Но иногда люди прерывают курс лечения. Основные причины - побочные эффекты, отсутствие видимого результата в первые недели и недостаточная поддержка со стороны врача. Между тем, полный эффект от терапии развивается через две-четыре недели после начала приема, и прерывать курс преждевременно не рекомендуется. В целом курс лечения занимает около шести месяцев. Назначить антидепрессанты может психиатр.

Медикаментозное лечение депрессии

Антидепрессанты при депрессии: как работают и когда назначаются

Антидепрессанты помогают нормализовать баланс нейромедиаторов, что постепенно облегчает психоэмоциональное состояние. Стоит отметить, что антидепрессанты не вызывают зависимости.

Вот основные типы антидепрессантов, которые применяются при лечении депрессии:

селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС). Наиболее часто используемая группа из-за сравнительно легкой переносимости;

селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН);

трициклические антидепрессанты (ТЦА);

ингибиторы моноаминоксидазы (ИМАО);

атипичные антидепрессанты;

агонисты рецепторов NMDA.

Таблетки от депрессии не дают мгновенного результата: необходимо ждать от двух до шести недель, чтобы почувствовать результат. Курс фармакотерапии длится от полугода.

Пока тело адаптируется к таблеткам, человек может испытывать побочные эффекты: сухость во рту, тошноту, головную боль, изменение аппетита или сна. Обычно они проходят в течение первых нескольких недель. Самостоятельно прекращать прием препаратов не рекомендуется - это может вызвать синдром отмены и ухудшение состояния.

Психотерапия при депрессии

«Последние метаанализы показывают, что лучше всего в совладании с депрессией показывают себя когнитивно-поведенческая и фармакотерапия, причем их эффективность сравнима. А эффективней всего работает их сочетание», — отметил психолог Михаил Прынков.

Основные виды психотерапии при депрессии

Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ). Помогает выявлять и менять негативные автоматические мысли, деструктивные убеждения и модели поведения.

Рационально-эмоциональная поведенческая терапия (РЭПТ). Подход, который помогает сформировать реалистичные ожидания, пересмотреть требования к себе и другим, справиться с эмоциями.

Терапия принятия и ответственности (АСТ, Acceptance and Commitment Therapy). Фокус на принятии негативных мыслей и эмоций без борьбы с ними. Помогает человеку действовать в соответствии со своими ценностями даже при наличии болезненных переживаний.

Интерперсональная терапия (ИПТ). Сосредоточена на улучшении качества межличностных отношений и коммуникации. Часто применяется при депрессии, вызванной утратой, сменой социальных ролей, конфликтами, социальной изоляцией

Что дает работа с психотерапевтом

Психотерапия помогает человеку не только справляться с текущими симптомами, но и формирует устойчивые навыки для предотвращения рецидивов. Работа со специалистом дает возможность разобраться в глубинных причинах депрессии, изменить мышление, улучшить саморегуляцию, выстроить более здоровые отношения с собой и окружающими.

Один из важных факторов эффективности психотерапии - отношения между терапевтом и клиентом. Поэтому так важно найти специалиста, которому вы можете довериться.

Лечение депрессии: поддерживающие методы

В комплексе с медикаментами и психотерапией, можно использовать дополнительные методы терапии, которые помогают облегчать течение депрессии, например, налаживание режима сна. Еще один действенный способ - физическая активность. Регулярные тренировки, даже если это простая ходьба по 30 минут в день, могут немного облегчить симптомы.

Вероника Смирнова отмечает, что при физической активности вырабатываются эндорфины и тело расслабляется. Также расслаблению и отвлечению способствуют методы арт-терапии - рисование, лепка, музыка. Есть некоторая эффективность и у техник осознанности и медитации.

«Они способны в моменте распределять внимание с триггерной точки - с болезненного восприятия - и немного успокаивать», — прокомментировала психиатр.

Еще один метод самопомощи - это дневник благодарности. Фиксация позитивных событий улучшает эмоциональное состояние и помогает бороться с когнитивными искажениями.

«Эти мероприятия относятся к методам психогигиены и приносят некоторое облегчение на некоторое время», — добавила Вероника Смирнова.

У жителей регионов с коротким световым днем при сезонном аффективном расстройстве применяется светотерапия, во время которой человек проводит 20-30 минут в день под лампами дневного света (без УФ-излучения, 10000 люкс).

Все эти дополнительные методы работают только как часть комплексного плана, под контролем специалиста.

Как выйти из депрессии

Выход из депрессии начинается с маленьких шагов - режима сна, посильных задач, регулярной активности - и усиливается поддержкой близких, общением, участием в жизни других. Даже простые действия возвращают ощущение контроля и снижают изоляцию. Но при выраженной апатии, тревоге, отказе от еды и сна или суицидальных мыслях необходима срочная помощь специалиста - чем раньше начато лечение, тем выше шанс на восстановление.

Заключение

Депрессия - не слабость, а серьезное заболевание, требующее внимания специалиста. Она выражается в быстрой утомляемости, снижении интереса к жизни и подавленном настроении на протяжении большей части дня.

Комбинация психотерапии и антидепрессантов дает лучшие результаты лечения.

Не стоит затягивать лечение или заниматься самолечением. Лучше обратиться к специалисту при первых признаках.