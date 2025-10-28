Доктор Мясников развеял популярный миф о статинах

Статины назначаются для улучшения показателей содержания холестерина в крови. При этом многие пациенты, которым назначают препарат, отказываются его принимать, ссылаясь на ухудшение самочувствия.

Врач и телеведущий Александр Мясников подчеркнул, что заявления о вреде статинов – всего лишь миф. Поэтому его раздражает, когда у него регулярно интересуются, стоит ли принимать эту группу препаратов.

В программе «О самом главном» на канале «Россия 1» на вопрос зрительницы о статинах врач заявил, что при показателях «плохого» холестерина выше 4,9 эти препараты обязательно назначаются каждому.

Что касается жалоб на ухудшение самочувствия, Мясников уверен, состояние вызвано самовнушением.