Доктор Мясников развеял популярный миф о статинах

Раньше были антипрививочники, теперь антистатиночники: Врач Мясников рассказал о статинах
Статины назначаются для улучшения показателей содержания холестерина в крови. При этом многие пациенты, которым назначают препарат, отказываются его принимать, ссылаясь на ухудшение самочувствия.
Врач и телеведущий Александр Мясников подчеркнул, что заявления о вреде статинов – всего лишь миф. Поэтому его раздражает, когда у него регулярно интересуются, стоит ли принимать эту группу препаратов.
В программе «О самом главном» на канале «Россия 1» на вопрос зрительницы о статинах врач заявил, что при показателях «плохого» холестерина выше 4,9 эти препараты обязательно назначаются каждому.
Что касается жалоб на ухудшение самочувствия, Мясников уверен, состояние вызвано самовнушением.
«Потому что вам морочат голову. Раньше были антипрививочники, теперь антистатиночники. Вот она себя плохо чувствует. То ли она себя плохо чувствует, то ли начиталась и дураков наслушалась», — возмутился специалист.