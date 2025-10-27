В России предложили ввести изменения в ОМС

В Национальной ассоциации управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) подготовили письмо в Минздрав (есть в распоряжении "Российской газеты"), в котором предлагается ввести дифференцированный тариф отчислений в фонд ОМС. Если сотрудники не проходят положенную диспансеризацию, работодатели будут платить за них больше. Это, по мнению авторов инициативы, заставит работодателей более активно проводить разъяснительную работу среди персонала о необходимости следить за здоровьем.

© РИА Новости

По мнению члена правления НАУЗ адвоката Александра Аронова, сейчас ситуация несправедлива: ответственные люди, которые следят за своим здоровьем и реже болеют, фактически субсидируют через систему ОМС тех, кто профилактикой пренебрегает и в итоге чаще уходит на больничный.

«Заставить следить за своим здоровьем любым методом принуждения либо через работодателя невозможно. Это все равно как наказывать человека за то, что он не чувствует себя счастливым», — считает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

По ее мнению, нужно формировать позитивную мотивацию на диспансеризацию, иначе все будет формально и неэффективно.

«Но я бы не сказала, что у нас все плохо с диспансеризацией. По отчетности, 80 миллионов человек прошли ее», — подчеркнула эксперт.

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов добавляет, что в Трудовом кодексе уже содержится требование к работодателю направлять сотрудников, которые работают во вредных и опасных условиях труда, на обязательное прохождение диспансеризации.

«Самое важное - у работодателя нет права заставлять другие категории работников, которые отнесены к группам риска, проходить профосмотры. Это не относится к сфере трудовых отношений и, значит, это риски самого гражданина», — уточнил Сафонов.

И напомнил, что сегодня значительная часть работников занимается трудовой деятельностью в качестве самозанятых или ИП, и они вообще ни под какие медосмотры не подпадают.