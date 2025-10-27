Эксперты предупредили об опасности «мухоморного микродозинга»

Эксперты "ФИЦ питания и биотехнологии" изучили информацию о продукции с красным мухомором, которая в настоящее время находится в свободной продаже. Предлагаемые покупателям препараты на основе мухоморов A. muscaria не имеют свидетельств о государственной регистрации в России в качестве лекарственных средств или БАДов. Об этом сообщили в научном учреждении.

© Российская Газета

Кроме того, эксперты отметили, что при продаже препаратов микродозинга A. muscaria покупатели получают "информацию рекламного характера", не имеющую доказательной базы и способную вводить потребителя в заблуждение.

«На этикетках приводятся рекомендации или инструкции по применению порошка мухомора только с указанием суточных дозировок, которые обычно не превышают 0,5 - 1,0 грамма, нет информации о показаниях и противопоказаниях к применению, побочных эффектах. При этом стоимость таких препаратов может достигать нескольких тысяч рублей», — говорится в сообщении ФИЦ питания.

Несмотря на запреты Роспотребнадзора (в Красноярском крае региональное подразделение надзорной службы выиграло суды и заставило популярные маркетплейсы удалить страницы с препаратами из мухоморов со своих сайтов), купить микродозинг вполне возможно.

«На протяжении нескольких последних лет в интернете активно распространяется миф о чудодейственной силе препаратов на основе красных мухоморов (Amanita muscaria). Популярным стал термин "мухоморный микродозинг". Без особого труда на маркетплейсах можно купить всевозможные добавки с красным мухомором в форме капсул, порошков, кусочков высушенных шляпок», — отмечают специалисты.

При этом ученые констатируют: красный мухомор относится к ядовитым грибам, содержащим токсичные вещества мускарин, мусцимол и иботеновую кислоту.

Согласно требованиям Технического регламента таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011, статья 8, раздел 13, Приложение 7, пункт 1.8.) высшие грибы, относящиеся к ядовитым и несъедобным, не допускаются для производства специализированной пищевой продукции, а также БАДов.

«То есть любой так называемый БАД с красным мухомором является потенциально опасной для жизни и здоровья незаконной продукцией», — подчеркивают эксперты.

Какие последствия возможны при приеме микродозинга?

В ФИЦ питания и биотехнологии назвали главные расстройства:

изменение чувствительности нейромедиаторов мозга (рецепторов ГАМК);

поражение базальных отделов переднего мозга;

ухудшение когнитивных функций;

отравления грибами A. muscaria сопровождаются рвотой, галлюцинациями, беспокойством, повышенной психомоторной активностью и угнетением ЦНС;

также возможны дополнительные негативные эффекты при сочетании психоактивных веществ мухомора с лекарственными препаратами и алкоголем.

Эксперты предупреждают: если часто принимать средства из мухоморов или перенести несколько отравлений грибами, может сработать кумулятивный эффект: люди впадают в кому, причем произойти это может при самых разных дозировках, поскольку токсичность гриба зависит от условий его произрастания.

«В отдельных случаях возможен летальный исход. Значительной проблемой при лечении отравлений красным мухомором является отсутствие антидота», — предупреждают эксперты.

Так что не стоит рисковать, приобретая препараты с A. muscaria.

Вывод такой: любые биологически активные добавки к пище способны серьезно влиять на здоровье человека, а потому нельзя назначать их себе самостоятельно, без консультации врача. Вторая рекомендация: приобретая БАД, лучше свериться с Реестром свидетельств о государственной регистрации (СГР) биологически активных добавок (БАД) - есть ли в нем конкретный продукт конкретного производителя. Реестр - это открытая база данных, которую ведет Роспотребнадзор. В нем указаны номер и дата выдачи свидетельства, наименование продукции, производитель и страна происхождения, сведения о протоколах исследований, информация на этикетке.