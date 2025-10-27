Подведены итоги IV Конгресса «‎Национальное здравоохранение»

В Москве завершился IV Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" - крупнейшая отраслевая площадка страны, где определяются векторы развития российской системы здравоохранения. Мероприятие, организованное Минздравом России и Фондом "Росконгресс", в этом году собрало более 4200 участников из 32 стран, а трансляции сессий посмотрели более 12 000 онлайн-зрителей.

© РИА Новости

«Ключевая национальная цель - сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей. Для правительства это абсолютный приоритет, который касается главной ценности государства и его самого важного социально-экономического ресурса - здоровья нации», — заявила, выступая на конгрессе, вице-премьер Татьяна Голикова.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко подчеркнул, что конгресс "задает вектор развития всей отрасли здравоохранения, формирует повестку, является площадкой межсекторального взаимодействия".

В течение двух дней в национальном центре "Россия" работали более 30 дискуссионных площадок. Среди самых актуальных тем:

1. Переход от реактивной к предиктивной медицине, к модели, ставящей во главу угла предупреждение болезней. Этой стратегической трансформации была посвящена пленарная сессия, которую вел министр Мурашко. Он отметил:

«Сегодня приоритет - продолжительность здоровой жизни... Например, инфаркт миокарда возникает не сегодня. Атеросклеротическое заболевание может развиваться на протяжении 20-30 лет».

Участники этой сессии, а также нескольких дискуссий, посвященных предотвращению хронических заболеваний, сделали акцент на том, что неинфекционные, развивающиеся с возрастом недуги в значительной степени зависят от образа жизни человека. Поэтому ключевой задачей становится ранняя диагностика и ведение пациентов для предотвращения рисков.

2. Логичное продолжение темы профилактики - организация здорового питания как основы здоровья нации. Основная сессия прошла под руководством министра здравоохранения Михаила Мурашко и министра сельского хозяйства Оксаны Лут, а на другой площадке представители регионов делились собственным опытом продвижения здоровой еды. Министр Лут заверила:

«Вся еда, которую производит Россия, безопасна. Требования в Евразийском экономическом союзе к еде очень высокие, и мы этим требованиям соответствуем».

3. Совершенствование медицинской помощи обсуждалось на всех ее этапах - от усиления роли первичного звена до повышения значения реабилитации. Именно развитию реабилитации, а также совершенствованию сердечно-сосудистой помощи было уделено особенно много внимания. В последнем случае речь идет не только о высокотехнологичных операциях, но и о расширении программы лекарственного обеспечения таких пациентов.

Традиционно на форуме состоялась церемония награждения лучших врачей и работников здравоохранения государственными наградами за их профессиональные достижения и преданность делу.