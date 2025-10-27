Хирурги спасли новорожденного с редкой патологией ЖКТ

В Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа врачи спасли новорождённого с очень редким врождённым пороком развития — омфалоцеле.

Это состояние, при котором часть кишечника находится в пуповине. Младенца экстренно прооперировали, удалив часть повреждённого кишечника, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу окружного Депздрава.

После первой фазы хирургического лечения за состоянием ребёнка круглосуточно наблюдала команда реаниматологов, готовя его к следующему этапу — реконструктивной операции в Москве. Столичные специалисты высоко оценили профессионализм ямальских коллег и отметили их вклад в оказание помощи ребёнку, подчеркнули в Депздраве округа.

