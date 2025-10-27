В Пензенской области отчитались о кампании по иммунизации населения

В Пензенской области продолжается кампания по иммунизации населения против гриппа. На текущий момент процедуру вакцинации прошли уже более 433 тысяч жителей региона.

Вакцинация проводится препаратами, которые не содержат живого вируса и не вызывают развития тяжелой формы заболевания. Они разрабатываются с учетом штаммов, характерных для действующего эпидемического сезона.

К особым группам риска, которым рекомендуется уделить внимание профилактике, относятся дети, беременные женщины и лица старше 60 лет. Также в эту категорию входят граждане, чья работа связана с регулярными контактами с населением и нахождением в местах массового скопления людей.

Наиболее подходящим временем для прививки считаются последние летние и первые осенние месяцы, до начала сезонного подъема заболеваемости. Жители региона могут пройти вакцинацию до 1 декабря, когда кампания завершается, чтобы обезопасить себя в зимний период.

