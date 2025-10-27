В чем опасность нового тренда на сосание пустышек

Среди так называемого поколения зумеров набирает популярность новый тренд из Китая — на сосание детской пустышки. Взрослые люди утверждают, что это помогает им справиться со стрессом и лучше спать. Редакция ИА «В городе N» решила поинтересоваться у нижегородских медиков, опасно ли это и к чему может привести.

Главный врач стоматологической клиники «Персона» Максим Матюхин рассказал нам о том, что сосательный рефлекс у человека развит до четырех лет, а затем угасает. Нежелательным сосание соски становится тогда, когда у ребенка происходит рост костей, формирование сначала молочного, потом сменного и постоянного прикусов. А сосание пустышки приводит к формированию открытого прикуса, то есть, отверстия между верхними и нижними зубами.

«Если мы говорим о подростках и взрослых людях, у которых уже сформировался постоянный прикус, то в целом сосать соску не так опасно. Пока это модно, полгода, например. Если же он будет это делать очень долго, тогда, конечно, будет деформация челюсти и зубов», — отметил Матюхин.

Он обратил внимание на то, что такая деформация, к примеру, происходит у музыкантов, играющих на духовых инструментах, когда они держат мундштуки, зажимая их зубами или губами.

«Но на это нужно очень много времени, это не произойдет в течение месяца-полугода», — заключил врач.

Психолог сети клиник «Персона» и «Прозрение», клинический психолог и гипнотерапевт Лилия Гладких объяснила, что из-за сильного стресса человек начинает деградировать и регрессировать на более ранние стадии, к которым как раз и относится детство. Именно в этот период своей жизни человек получает удовольствие и утешение через рот, мамину грудь или соску с молоком.

«Поэтому любая стрессовая ситуация вызывает желание либо погрызть ногти (мы же пальцы часто засовываем в рот), либо карандаши. Взрослые люди, дети и подростки все пользуются этим способом снять стресс», — уточнила специалист.

Еще она подчеркнула, что когда человек волнуется, он начинает теребить губы, поскольку там находятся много нервных окончаний, а подобные действия приносят утешение и биологически, и как бы инстинктивно.

«Очевидно, история с сосанием пустышек взрослыми людьми имеет те же корни. То есть когда-то это было единственным удовлетворителем потребностей в утешении, в успокоении, в любви, в принятии и плюс в пищевом удовлетворении. Поэтому чем сильнее стресс, тем больше фиксации на оральной стадии», — считает врач.

