Как изменились в 2025 году правила работы медиков в детских садах

Как пояснила ИА RuNews24.ru юрист Светлана Стрежнёва, с 1 сентября 2025 года вступил в силу приказ Минздрава России от 14.04.2025 № 213н «Об утверждении порядка оказания несовершеннолетним медицинской помощи, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях».

В соответствии с документом, организации, осуществляющие обучение по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, дополнительным общеразвивающим программам должны иметь медицинский пункт (с процедурным кабинетом и кабинетом врача для приема) для оказания первичной доврачебной и первичной врачебной медико-санитарной помощи в экстренной форме и неотложной форме, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, а также профилактики заболеваний.

«Штатная численность медицинского пункта устанавливается руководителем медицинской или образовательной организации, в составе которой он создан, с учетом объема оказываемой медицинской помощи и проводимой профилактической работы, численности несовершеннолетних в образовательных организациях», — уточнила собеседница издания.

Рекомендуемые штатные нормативы предусмотрены Приложением № 2 к Приказу. Так, например, рекомендовано предусмотреть минимум одну должность врача-педиатра/фельдшера/медицинской сестры-специалиста по оказанию медицинской помощи обучающимся, если в детских яслях дошкольных образовательных организаций 180-200 детей, а в детских садах — 400 детей. И одна должность медицинской сестры, если в детских яслях/детском саду 100 несовершеннолетних.

После оказания первичной доврачебной и первичной врачебной медико-санитарной помощи обучающимся при наличии показаний медицинские работники медицинского пункта смогут направлятьобучающегося в медицинскую организацию, выбранную им в соответствии с Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», с выдачей справки, содержащей информацию об обращении обучающегося за медицинской помощью в медицинский пункт, объеме и виде оказанной медицинской помощи, а также в случае необходимости — другую уточняющую информацию о состоянии здоровья на момент осмотра.