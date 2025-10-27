В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от простудных заболеваний

В сезон подъема заболеваемости острыми респираторными заболеваниями необходимо соблюдать меры, направленные на укрепление иммунитета.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, для этого необходим полноценный сон, физическая активность, правильное и сбалансированное питание, витамин С.

Кроме того, во избежание заражения нужно исключить общение с людьми, имеющими признаки заболевания.

Важно регулярно мыть руки и не касаться лица при нахождении на улице. Еще одна мера профилактики – обработка телефона антисептиком.

Если говорить о гриппе, в первую очередь важно вакцинироваться. В Поскольку вирус гриппа постоянно меняется, вакцинироваться необходимо каждый год до начала подъема заболеваемости.

«При появлении в семье больного нужно изолировать его от окружающих, выделить ему отдельные посуду и полотенце, проветривать комнату, регулярно проводить влажную уборку», - рассказали в Роспотребнадзоре.