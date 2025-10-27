Врачи теперь выполняют операции по лечению редкой формы эндометриоза

В Московском областном НИИ акушерства и гинекологии имени академика В.И.Краснопольского (МОНИИАГ) врачи впервые провели оперативное лечение двух пациенток с редкой формой эндометриоза, который поразил диафрагму и легкие. Ситуация может возникнуть если очаги заболевания распространятся из женских половых органов в плевральную полость, расположенную в грудном отделе. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

Медики уточнили, что подобное состояние очень мучительно для пациенток, так как во время менструаций эти участки увеличиваются в размерах, вызывая сдавливание легкого. В результате наблюдаются такие симптомы, как затрудненное дыхание, одышка, боль в подреберье и ключице.

Для операции врачи МОНИИАГ использовали лапароскопический доступ. Из-за необычной локализации очагов заболевания в междисциплинарную бригаду гинекологов-хирургов вошли также торакальные хирурги На третьи сутки после лечения пациенток выписали в удовлетворительном состоянии.