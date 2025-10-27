Медики спасли жизнь сварщику, упавшему с крыши

В Нижнем Тагиле врачи городской больницы №1 спасли 51-летнего сварщика, который упал с крыши с высоты около пяти метров. Мужчина получил множественные травмы, включая открытый перелом бедренной кости, и находился в опасности из-за сильного кровотечения. Об этом случае сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Инцидент произошёл в выходной день, когда пострадавшего доставила бригада скорой помощи в больницу. Для обследования и лечения пациента была сформирована мультидисциплинарная команда специалистов — травматологи, нейрохирурги, хирурги, анестезиологи. Компьютерная томография показала, что внутренних повреждений органов и сотрясения мозга у пострадавшего, к счастью, нет.

Тем не менее у мужчины были серьёзные повреждения ног, рук и рёбер, в том числе открытый перелом верхней части левой бедренной кости у основания шейки бедра. Эта травма сопровождалась риском значительной кровопотери, эмболии сосудов и инфекций, что требовало неотложной хирургической помощи.

Травматологи провели две операции, в ходе которых соединили и зафиксировали сломанные кости с помощью металлоконструкций. Это позволило минимизировать угрозу жизни и улучшить прогноз для пациента.

И.о. главного врача горбольницы №1 Константин Нечаев отметил высокий профессионализм врачей, важность взаимодействия медицинских служб и наличие современного оборудования для успешного лечения сложных случаев. На сегодняшний день отмечается положительная динамика в процессе восстановления пострадавшего. Для полного закрепления результатов лечения мужчине предстоит курс реабилитации.

Недавно стало известно, как врачи Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн смогли сохранить ногу участнику Специальной военной операции (СВО). Боец получил тяжёлое осколочное ранение голени, в бою изувеченную ногу примотали к автомату. Полтора года хирурги восстанавливали конечность буквально миллиметр за миллиметром, избегая ампутации и возвращая пациенту возможность ходить на двух ногах, писало ИА «Уральский меридиан».