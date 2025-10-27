Определен лучший инфекционист России

Югорский врач признана лучшим инфекционистом России
Инфекционист Сургутской окружной клинической больницы Ольга Самойлова одержала победу во Всероссийском конкурсе врачей. Почетную награду югорскому медику вручил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Ольга Ивановна 47 лет посвятила медицине. В восьмидесятые годы врач спасала пациентов во время эпидемии дифтерии. В 2009 году взяла на себя руководство борьбы со свиным гриппом, а в начале пандемии COVID-19 организовала одно из первых крупных отделений для пациентов с коронавирусом в Югре.
Самоотверженный труд инфекциониста был отмечен орденом Пирогова, медалью «Патриаршая благодарность», а также нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Ольга Ивановна также удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения Югры».
Как сообщает окружное правительство, награждение медиков прошло 22-23 октября в рамках IV конгресса «Национальное здравоохранение – 2025» в Москве.
Ранее «Ямал 1» писал, что главврач ямальского СПИД-Центра признана лучшим эпидемиологом России.