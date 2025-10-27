Определен лучший инфекционист России

Инфекционист Сургутской окружной клинической больницы Ольга Самойлова одержала победу во Всероссийском конкурсе врачей. Почетную награду югорскому медику вручил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

© N24.ru

Ольга Ивановна 47 лет посвятила медицине. В восьмидесятые годы врач спасала пациентов во время эпидемии дифтерии. В 2009 году взяла на себя руководство борьбы со свиным гриппом, а в начале пандемии COVID-19 организовала одно из первых крупных отделений для пациентов с коронавирусом в Югре.

Самоотверженный труд инфекциониста был отмечен орденом Пирогова, медалью «Патриаршая благодарность», а также нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Ольга Ивановна также удостоена звания «Заслуженный работник здравоохранения Югры».

Как сообщает окружное правительство, награждение медиков прошло 22-23 октября в рамках IV конгресса «Национальное здравоохранение – 2025» в Москве.

Ранее «Ямал 1» писал, что главврач ямальского СПИД-Центра признана лучшим эпидемиологом России.