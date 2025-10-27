Врачи вернули зрение пациенту, повредившему глаз на покосе

В Хабаровском крае хирурги больницы имени Войно-Ясенецкого смогли вернуть зрение пациенту. После полученной травмы зрение у мужчины упало до четырех процентов.

В глазной травмпункт обратился молодой человек с жалобой на ухудшение зрения. Он рассказал, что месяц назад косил траву и почувствовал, как в глаз попал инородный предмет. Парень прошел курс лечения, но видел все хуже с каждым днем.

Пациента экстренно госпитализировали. Обследование показало, что в хрусталике глаза застрял металлический осколок, который вызвал травматическую катаракту. Из-за этого произошло критическое падение зрения до четырех процентов.

Хирурги провели сложную высокотехнологичную операцию, восстановив переднюю камеру глаза, удалив катаракту вместе с инородным телом и имплантировав новый искусственный хрусталик, сообщили в минздраве региона. Зрение пациента полностью восстановилось.