Как будут проверять детей во время медосмотров по новым правилам

С 1 сентября вступил в силу утвержденный минздравом новый порядок проведения профилактических медицинских осмотров у детей. Предыдущая редакция действовала с 2019 года. За это время требования к проверкам детского здоровья изменились, появились и новые возможности - например, был расширен список заболеваний, диагностируемых во время неонатального скрининга. Какие новые исследования и консультации каких специалистов предусмотрены по новым правилам?

Главным врачом в жизни ребенка по-прежнему остается педиатр - он наблюдает за здоровьем и направляет к узким специалистам. При этом в проведении медосмотра может также быть задействован и врач общей практики (семейный доктор).

Серьезная проверка здоровья начинается в роддоме. Именно там новорожденному проводят первые исследования (в частности, проверяют зрение и слух), а также выполняют "пяточный тест" (берут кровь из пяточки) для определения рисков на 36 наследственных заболеваний. В новом документе указано, что базовый и расширенный неонатальные скрининги должны быть проведены не позднее 28 дней. В возрасте одного месяца кроме педиатра младенца должны осмотреть детский хирург и офтальмолог. Причем уже в этом возрасте малышу проверят глазное дно. Консультация невролога теперь будет в три месяца, а прием у стоматолога - в год (сроки немного поменялись по сравнению с предыдущей версией порядка). Также в годовалом возрасте теперь положена повторная консультация офтальмолога с осмотром глазного дна.

Аудиологический скрининг (проверка слуха) у новорожденных проводят в течение первого года жизни ребенка, если его не сделали в роддоме. Повторные исследования детский оториноларинголог должен провести ребенку в один год и в шесть лет, перед школой.

Скрининги на выявление группы риска возникновения или нарушения психического развития (в том числе, расстройства аутистического спектра) теперь будут проводить в 1,5 и в два года. Для этого родителям нужно будет ответить на вопросы специальной анкеты.

Еще одно новшество - исследование уровня холестерина в крови экспресс-методом с использованием тест-полосок. Его будут проводить на медосмотрах в шесть и десять лет детям, относящимся к группе риска (в частности, детям с лишним весом и ожирением).

Детей, по правилам, обследуют ежегодно. Но самые подробные исследования и консультации широкого спектра специалистов предусмотрены в возрасте 6, 15, 16 и 17 лет.

Детальный медицинский осмотр перед поступлением в школу нужен, чтобы определить, к какой группе здоровья относится ребенок.

По итогам всех обследований решение принимает педиатр - всего предусмотрено пять групп здоровья. Родителям и учителям важно знать, к какой группе отнесен ребенок: от этого зависит допустимый уровень умственной и физической нагрузки.

Какие исследования и консультации специалистов предусмотрены при проведении расширенного медосмотра

В возрасте 6 лет

Врачи: педиатр, невролог, хирург, стоматолог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр детский, акушер-гинеколог (девочки), уролог-андролог (мальчики), детский эндокринолог

Исследования и анализы:

Общий анализ крови, мочи

УЗИ органов брюшной полости (комплексное)

УЗИ почек

Эхокардиография, электрокардиография

Проверка слуха (исследование вызванной отоакустической эмиссии)

Исследование уровня холестерина в крови экспресс-методом с использованием тестполосок (для детей из группы риска)

В возрасте 15 лет

Врачи: педиатр, невролог, хирург, стоматолог, уролог-андролог, акушер-гинеколог, детский эндокринолог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, психиатр детский

Исследования и анализы:

Общий анализ крови, мочи

УЗИ органов брюшной полости (комплексное)

УЗИ почек

Электрокардиография

В возрасте 17 лет

Врачи: педиатр, невролог, детский хирург, стоматолог детский, эндокринолог, травматолог-ортопед, офтальмолог, оториноларинголог, акушер-гинеколог, уролог-андролог, психиатр детский

Исследования и анализы:

Общий анализ крови

Общий анализ мочи

Электрокардиография

Справка "РГ"

Полный перечень консультаций и исследований в зависимости от возраста ребенка - см. Приказ Минздрава России от 14.04.2025 № 211н "Об утверждении порядка прохождения несовершеннолетними профилактических медицинских осмотров, учетной формы № 030- ПО/у "Карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего", порядка ее ведения, а также формы отраслевого статистического наблюдения № 030-ПО/о "Сведения о профилактических медицинских осмотрах несовершеннолетних", порядка ее заполнения".