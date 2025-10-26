Хирурги извлекли до 100 магнитов из кишечника 13-летнего подростка

Хирурги извлекли до 100 магнитов из кишечника новозеландского подростка. Оказалось, что 13-летний мальчик проглотил мощные магниты, очевидно, купив их в интернет-магазине.

Тринадцатилетний мальчик в Новой Зеландии проглотил до 100 мощных магнитов, которые он купил онлайн, что вынудило хирургов удалить ткани из его кишечника, сообщили врачи в пятницу.

После четырехдневных болей в животе неназванный подросток был доставлен в больницу Тауранга на Северном острове Новой Зеландии.

“Он сообщил, что примерно за неделю до этого проглотил от 80 до 100 мощных (неодимовых) магнитов размером 5х2 мм”, - говорится в отчете врачей больницы, опубликованном в новозеландском медицинском журнале.

По их словам, магниты, которые были запрещены в Новой Зеландии с января 2013 года, были куплены на платформе онлайн-покупок, сообщает Agence France-Presse.

Рентген показал, что магниты слиплись в четыре прямые линии внутри кишечника ребенка.

“Оказалось, что они находятся в отдельных частях кишечника, склеенных вместе под действием магнитных сил”, - сказали они.

Дата операции не была названа. Интернет-магазин, в котором парень купил, как предполагается, магниты, заявил, что начал расследование, чтобы убедиться в том, что он соответствует требованиям безопасности в Новой Зеландии, отмечает Agence France-Presse.

Врачи сказали, что давление магнитов вызвало некроз – отмирание тканей – в четырех областях тонкой кишки мальчика и слепой кишке, которая является частью толстой кишки. Хирурги провели операцию по удалению омертвевших тканей и извлечению магнитов, и ребенок смог вернуться домой после восьми дней пребывания в больнице.

“Этот случай подчеркивает не только опасность употребления магнита внутрь, но и опасность онлайн-рынка для нашего педиатрического населения”, - заявили специалисты.

По их словам, хирургическое вмешательство с применением магнитов может привести к осложнениям в дальнейшей жизни, таким как непроходимость кишечника, грыжа брюшной полости и хронические боли.

В интернет-магазине отметили, что с сожалением узнали об операции, которую перенес мальчик.

“Мы начали внутреннюю проверку и связались с авторами статьи в Новозеландском медицинском журнале, чтобы получить более подробную информацию об этом случае”, - говорится в заявлении пресс-секретаря магазина.

“На данном этапе мы не смогли подтвердить, были ли соответствующие магниты приобретены через наш магазин, или идентифицировать конкретный список продуктов. Тем не менее, наши специалисты изучают соответствующие списки, чтобы обеспечить полное соответствие местным требованиям безопасности”.

Основанная в Китае компания электронной коммерции подверглась критике на рынках, включая ЕС, за то, что она якобы не сделала достаточно для удаления нелегальных продуктов со своей платформы, напоминает Agence France-Presse.