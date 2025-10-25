Эксперт ответил, какой будет заболеваемость гриппом и ОРВИ в России

Рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России в дальнейшем неизбежно продолжится, пик прогнозируется в новогодние праздники. Сейчас именно тот период, когда нужно сделать прививку от гриппа, чтобы избежать тяжелых осложнений этого заболевания, сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Александр Горелов.

"Несмотря на относительно спокойную эпидемическую ситуацию, надо понимать, что зима не за горами: погода будет портиться, похолодает, а значит заболеваемость гриппом и ОРВИ неизбежно будет расти. Как правило, это происходит в ноябре - декабре, а пик обычно приходится на новогодние праздники - либо до них, либо сразу после", - сказал он.

Эксперт уточнил, что Москва и Санкт-Петербург, а также другие города миллионники являются центрами, где процесс заражения интенсифицируется. При этом регионы обычно запаздывают примерно на две недели.

"Не забывайте, что грипп - серьезная инфекция, которая чревата осложнениями со стороны верхних и нижних дыхательных путей. Так что сейчас самое время пройти вакцинацию, если вы еще не успели это сделать, чтобы защитить себя и своих близких", - подчеркнул Горелов.

В ситуации сезонного подъема заболеваемости он порекомендовал вспомнить правила неспецифической профилактики: носить маски, соблюдать гигиену рук, социальную дистанцию и респираторный этикет. При первых признаках заболевания эксперт Роспотребнадзора посоветовал не заниматься самолечением.