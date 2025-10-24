Седина — симптом онкологии: какой именно рак может за ней скрываться

Ученые установили биологическую связь между процессом появления седины и риском развития рака кожи. Они выяснили, что поседение — своеобразный защитный механизм организма. «Вечерняя Москва» узнала у врача-онколога Евгения Черемушкина, действительно ли седина может быть предвестником онкологии и какие внешние признаки могут сигнализировать о развитии рака.

Согласно исследованию, клетки, производящие пигмент меланин и придающие волосам цвет, могут реагировать на повреждение ДНК двумя разными способами: либо исчезают, что приводит к появлению седины, либо сохраняются, увеличивая при этом риск развития онкологического заболевания. Когда поврежденная клетка обнаруживает поломку в своей ДНК, она выбирает «безопасный вариант»: останавливает размножение и трансформируется в обычную пигментированную клетку, а не становится злокачественной опухолью (меланомой). Однако при воздействии канцерогенов этот механизм может давать сбой, и клетки начинают бесконтрольно делиться и перерождаться в злокачественные опухоли.

По словам собеседника «ВМ», люди седеют естественным путем в зрелом возрасте, потому что биологически организм теряет способность вырабатывать меланин, да и любой организм со временем начинает постепенно увядать. Соответственно, и риски развития опухоли с возрастом увеличиваются, потому что страдают ткани организма и снижается иммунный контроль. Однако утверждать, что седина — это явный признак рака, не стоит, уверен доктор.

«Любое злокачественное новообразование возникает в тканях, с нарушенным исходным строением и функцией, потому что механизм защиты страдает. В норме у человека ежедневно появляется большое количество опухолевых клеток, которые уничтожаются и не развиваются в онкологию. Но если раковая опухоль все же появляется, то определить по внешним признакам можно только два вида: меланому и базальноклеточный рак кожи. Остальные же — невозможно», — рассказал онколог.

Базальноклеточный рак кожи довольно часто встречается у пожилых людей, отметил врач. Он имеет очень характерные признаки в виде пятен с различными характеристиками.

«Базальноклеточный рак развивается очень медленно. Сначала появляется красноватая точка, которая постепенно начинает расползаться и развивается в пятнышко с неровными, приподнятыми краешками, а внутри находятся беловатые включения. Это поверхностная фаза роста. Раковые клетки медленно делятся и постепенно распространяются под верхним слоем кожи, опухоль растет годами. Каждое новое поколение опухолевых клеток теряет дифференцировку, становится более агрессивным. И появляется вертикальная фаза роста базалиомы. Раковые клетки начинают делиться не только вдоль кожи, но и вверх и вниз, формируя узловую форму. Появляется блестящий бугорочек с неровной поверхностью, в основном без симптомов, иногда возможен небольшой зуд», — описал Черемушкин.

Помимо этого, базалиома — легко травмируемое злокачественное образование, которое часто кровоточит, подчернкул врач:

«Опухоль формирует патологические сосуды, которые легко травмируются. Это также один из симптомов базальноклеточного рака».

Врачи без труда выявляют этот вид рака на профилактических осмотрах, заметил доктор:

«Онкология — это бесконтрольное деление клеток, которое меняет форму и характеристики ткани, появляются патологические сосуды, меняется цвет кожи и ее структура. Это и является внешними признаками базальноклеточного рака кожи».

Кроме того, базалиома практически не реагирует на лечение, которое обычно выписывают при аллергической сыпи или инфекционных пятнах. Это лечебно-диагностический критерий, который позволяет самостоятельно заподозрить базальноклеточный рак, добавил онколог.

Второй вид онкологии, который можно определить по внешним признакам, — это меланома.

«Это более агрессивный вид рака кожи. И она достаточно сложна для диагностики. В норме невусы или родинки имеют коричневый оттенок, в них могут преобладать сальные железы, фиброзная ткань или сосуды. А при самом простом течении меланомы родинки имеют характерный черный цвет. Каждая четвертая меланома исчезает спонтанно с кожи, но болезнь прогрессирует, развиваются метастазы», — предупредил Черемушкин.

