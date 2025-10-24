Минздрав разработал порядок назначения медработниками БАДов

Минздрав России разработал проект приказа, который устанавливает порядок назначения медицинскими работниками биологически активных добавок (БАДов) к пище. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

«Минздрав России разработал проект приказа, устанавливающего порядок назначения медицинскими работниками биологически активных добавок к пище - природных и (или) идентичных природным биологически активным веществам, а также пробиотических микроорганизмов, предназначенных для употребления одновременно с пищей (далее - БАД), при оказании гражданам медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что медицинские работники, лечащий врач или фельдшер наделены правом назначать биологически активные вещества и пробиотические микроорганизмы, предназначенные для употребления одновременно с пищей и включенные в перечень БАД, при наличии показаний к их применению.

Сведения о назначении биологически активных добавок к пище будут вноситься в медицинскую документацию.