Онколог развеял пять мифов о раке молочной железы

Рак молочной железы (РЖМ) — самое распространенное онкозаболевание. Только за 2023 год в России выявлено около 77 тысяч новых случаев. Лечение может быть долгим и дорогим: курс терапии нередко оценивается в миллионы рублей. По данным Росгосстраха, рак груди становится довольно частым поводом для обращений по онкостраховке — максимальная выплата достигла девяти миллионов рублей. Однако этот вид рака — давно уже не приговор. Современные методы позволяют полностью вылечить болезнь или годами жить без рецидивов. О самых распространенных мифах об этом виде рака и возможностях медицины «Вечерней Москве» рассказала эксперт-онколог Docmed Анна Ким.

Миф 1: «Метастазы — это приговор»

Слово «метастазы» долго ассоциировалось с последней стадией, но сегодня этот стереотип постепенно сходит на нет. В 2025 году онкология рассматривает распространенный рак как хроническое заболевание, которое можно годами держать под контролем.

Современные методы лечения позволяют замедлить рост опухоли, снять симптомы и сохранить активность. Врач подбирает терапию индивидуально: при гормонозависимых новообразованиях назначают гормональные препараты, при наличии определенных мутаций — таргетные лекарства, воздействующие точечно. Иногда применяют иммунотерапию, способную «обучить» организм распознавать и уничтожать раковые клетки, или химиотерапию, направленную на остановку их деления. Комбинации этих подходов достигают долгой ремиссии, а иногда — полного регресса болезни.

Миф 2: «Любая шишка в груди — рак»

Часто в панику вгоняет сам факт обнаружения уплотнения в груди. Хотя такое самообследование и является методом профилактики рака, далеко не всегда любая находка оказывается злокачественной опухолью. По статистике, порядка 90 процентов таких случаев — неопасные изменения: кисты, фиброаденомы, плотные участки железистой ткани. Даже если диагноз подтвердится, то, скорее всего, это будет одна из ранних стадий, которые хорошо поддаются лечению.

При обнаружении уплотнения нужно как можно скорее обратиться к маммологу (или онкологу) и сделать УЗИ, маммографию, биопсию. Ранняя диагностика здесь играет ключевую роль.

Миф 3: «РМЖ стремительно молодеет»

Новости, посты в соцсетях, личные истории — все это создает ощущение, что рак груди все чаще появляется у молодых девушек. Отсюда популярное мнение: болезнь «омолаживается». В действительности средний возраст пациенток — около 50 лет.

Рост случаев заболеваний среди 30-летних девушек связан прежде всего с улучшением диагностики: медицина научилась находить то, что раньше могли не заметить.

Миф 4: «Рак груди — исключительно наследственное заболевание»

Многие женщины начинают тревожиться, если у кого-то из родственников был рак груди. Возникает мысль: «Раз это произошло с мамой или бабушкой, значит, и меня это ждет». Унаследованная форма РМЖ действительно существует, однако встречается лишь в 5–10 процентах случаев. Остальные 90–95 процентов связаны с совокупностью факторов: возрастом, гормональным фоном, образом жизни, воздействием окружающей среды.

То, что в семье встречался рак груди, — повод быть внимательнее, но не считать судьбу предрешенной. В таких ситуациях можно обсудить с врачом-генетиком тесты на мутации (BRCA1/2 и др.), усиленное наблюдение или дополнительные профилактические меры.

Миф 5: «Достаточно делать маммографию каждый год — образ жизни не столь важен»

Иногда профилактику сводят только к медицинским обследованиям. Кажется, если раз в год делать маммографию, больше не нужно ни о чем беспокоиться. Но забота о здоровье не заканчивается на диагностике. Обследования действительно играют значимую роль, но профилактика гораздо эффективнее, если сочетается с внимательным отношением к телу и образу жизни.

Исследования подтверждают: физическая активность, контроль веса, полноценное питание и отказ от вредных привычек снижают риск возникновения опухолей и рецидивов.

Маммографическое обследование молочных желез — важнейшее исследование, которое помогает обнаруживать рак груди на раннем сроке. Найти его своевременно очень важно, ведь чем раньше выявлена болезнь, тем больше шансов вылечить ее и выйти в ремиссию. Врач-хирург, онколог-маммолог в клинике «Медпрайм» Виктор Федосейкин рассказал «Вечерней Москве», кому и когда нужна маммография, а в каких случаях исследование не показано.