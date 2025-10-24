Невролог рассказал, когда головная боль требует срочной медицинской помощи

Головная боль — одна из самых частых жалоб в мире. За жизнь с ней сталкивается хотя бы раз каждый человек. О причинах ее возникновения, а также о способах борьбы с ней «Газете.Ru» рассказала врач-невролог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Светлана Шаповалова.

Врач пояснила, что боль возникает из-за воздействия на нервные окончания сосудов, мышц, оболочек мозга и других структур головы и шеи, и назвала ее сигналом SOS от организма.

Две самые частые причины — это головная боль напряжения и мигрень. Они похожи, но у них есть принципиальные отличия.

Головная боль напряжения — монотонная, давящая, как будто на голову надет тугой шлем или обруч. Обычно болит с двух сторон. Интенсивность от слабой до умеренной, редко мешает повседневным делам, но выматывает. Частая причина: стресс, долгое нахождение в одной позе (за рулем, за компьютером), тревога, недосыпание.

«Мигрень — боль односторонняя и пульсирующая, усиливается при физической активности. Может сопровождаться тошнотой, рвотой и повышенной восприимчивостью к свету, звукам, запахам. Интенсивность боли мешает выполнять повседневные дела, снижает качество жизни. Длится приступ от нескольких часов до трех суток», — рассказала специалист.

При этом врач обратила внимание, что есть определенные симптомы, которые могут сопровождать головную боль. При их наличии нужно срочно обратиться за медицинской помощью, так как они могут указывать на опасные состояния, вроде инсульта, менингита, наличие аневризмы и другие.

Неотложная помощь, по словам невролога, необходима, когда головная боль возникла внезапно и проявлена высокой интенсивностью («раскат грома»), если впервые появилась после 50 лет; сопровождается онемением конечностей, нарушением речи, зрения, спутанностью сознания, высокой температурой, судорогами; усиливается при смене позы, кашле, физическом напряжении. Также важно показаться доктору в случае прогрессивного нарастания боли в течение нескольких дней или недель. Обязательного внимания врача требует головная боль у онкологических пациентов и пациентов с ВИЧ.

Если речь идет об обычной головной боли, то можно помочь себе, организовав тишину и покой — уйти в темную, тихую, хорошо проветренную комнату, попробуйте поспать. Можно положить на лоб и виски прохладную влажную салфетку и легко помассировать виски, кожу головы, шею, плечи. Также, по словам невролога, может пригодиться травяной чай — мята, ромашка или мелисса обладают мягким успокаивающим действием.

«Если боль сильная, можно принять обезболивающий безрецептурный препарат (ибупрофен, парацетамол). Однако важно не злоупотреблять ими. Прием таких препаратов чаще 10–15 дней в месяц может привести к самой трудноизлечимой — абузусной (лекарственной) головной боли», — предупредила врач.

В заключение специалист отметила, что причины головной боли могут быть разными: от простых и понятных (обезвоживание, голод, недосып, стресс, переутомление) до заболеваний (мигрень, инфекции, артериальная гипертензия, проблемы с позвоночником, рак). Поэтому очень важно отличать первичную головную боль (например, мигрень или боль напряжения) от вторичной, которая может быть симптомом более серьезной патологии.