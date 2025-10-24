Психолог заявил о серьезных проблемах с абортами в России

Будущие матери порой не получают поддержки даже в своей семье — родители сами толкают их на аборт, сказала НСН Анна Закаидзе.

Около 80-90% женщин жалеют о том, что они прервали беременность, будущим матерям необходимо оказывать всестороннюю поддержку, чтобы не допустить непоправимого шага. Об этом в пресс-центре НСН заявила психолог Анна Закаидзе.

«Бывают случаи, когда родители сами толкают девушку на аборт, то есть будущая мать не получает должной поддержки ниоткуда. Нужно оказывать поддержку даже тогда, когда она уже пересекла порог медицинского кабинета, чтобы сделать аборт. Сейчас во многих клиниках даже есть психологи, которые могут оказать поддержку, есть период тишины, когда женщине дается время на обдумывание. Многие психологи оказывают в том числе и бесплатную помощь тем, кто оказывается в сложной жизненной ситуации. По моей статистике, 80-90% женщин жалеют о том, что они сделали аборт», — сказала собеседница НСН.

В свою очередь, гинеколог-репродуктолог Мария Милютина добавила, что 90-95% женщин, столкнувшись с последствиями аборта, винят себя.

«Основываясь на своей практике, могу сказать: одна из 10 женщин может сказать, что в какой-то момент жизни беременность была ей не нужна, сломала бы ей всю жизнь. Но 90-95% тех, кто столкнулся с последствиями аборта, очень жалеют об этом, корят себя. Мы оказываем психологическую поддержку и пытаемся снять это чувство вины. Мы часто сталкиваемся с тем, что в уже более позднем возрасте у женщины нет возможности родить ребенка собственными яйцеклетками. Пациентка оказывается в очень сложной ситуации», — подытожила она.

В настоящее время наблюдается активизация дискуссий в СМИ и социальных сетях по вопросу ограничения абортов. Согласно официальной статистике Совета по демографической политике, в течение девяти месяцев 2025 года доля женщин, отказавшихся от аборта после обращения в государственные медицинские учреждения, достигла 28%.

